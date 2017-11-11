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TDP'nin '2018 Seçim Manifestosu' hazır

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TDP'nin '2018 Seçim Manifestosu' hazır
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Seçim Manifestosunu hazır hale getirdi. TDP'nin 17 ayrı konu başlığından oluşan teknik komiteleri bugün toplanarak aylardır süren çalışmalarını tamamladı.

'TDP Seçim 2018 Strateji Toplantısı' gerçekleştirildi. Girne Vuni Otel'de Genel Başkan Cemal Özyiğit, parti yetkilileri, komite üyeleri ile aday adaylarının katıldığı toplantıda  'Eğitim', 'Gençlik ve Spor', 'Bayındırlık, Ulaştırma ve Şehircilik', 'Tarım ve Hayvancılık', 'Ekonomi ve Maliye', 'Turizm', 'Kültür ve Sanat' , 'Sağlık ve Gıda' 'Çevre ve Ekoloji', 'İnsan Hakları ve Hukuk', 'Yerel Yönetimler', 'Çalışma ve Sosyal Güvenlik', 'Kamu Yönetimi', 'Kooperatifçilik',  'Enerji ve Doğal Kaynaklar', 'Dışişleri' başlıklarından oluşan komiteler gün boyu çalışarak raporlarını çıkardı. Komitelerin ortaya çıkardığı metinler kitapçık haline getirilerek toplumla paylaşılacak.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Ocak ayında yapılacak olan seçimlerde toplumun karşısına donanımlı adaylar ve yapısal sorunlara çözüm üretebilecek içerikli bir manifesto ile çıkmak sözü verdiklerini, bu doğrultuda çok önemli mesafeler  kat ettiklerini belirtti. Partililer, sempatizanlar, gönüllüler, sivil toplum örgütü temsilcilerinden oluşan geniş bir kadronun yaptığı çalışma ile ortaya içerikli bir seçim manifestosu çıkardığını belirten Özyiğit, emek veren katkı koyan herkese teşekkürlerini iletti.

Bir yandan manifesto çalışmalarını yürütürken, değer yandan da milletvekilliği aday kadrosu için çok titiz ve dikkatli bir çalışma yürüttüklerini, bugüne kadar parti içerisinde emek veren, çalışan ve üreten ekip arkadaşlarının yanı sıra, alanında uzman çok değerli insanların da aday adayı olarak ekiplerine dahil olduğuna dikkat çeken Özyiğit, aday sıralamalarının ise 25 Kasım tarihinde tüm ilçelerde üyelerin katılımıyla gerçekleştirilecek seçimlerle belirleneceğini açıkladı.    

Toplumun artık somut bir şekilde değişim istediğini, bu değişim için de dürüst siyasilere ve dürüst siyasi yapılara ihtiyaç olduğunu belirten Özyiğit, "Ne mutlu bize ki bu temel özellğimiz toplumda da karşılık bulmaktadır. TDP, geleneğinden gelen öğretisi ile sosyal demokrasiyi temel alan anlayışı doğrultusunda toplumu ileri taşıyacak, bireysel değil toplumsal menfaati öngören, yapısal sorunların çözümünü sağlayacak plan ve projelerle iddialı bir şekilde  toplumun karşısına çıkacaktır. Bu yolda emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz” dedi.

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