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TDP'nin 7’inci Olağan Kurultayı 16 Ekim Cumartesi

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"Şimdi daha güçlü, daha kararlı bir sesle: ADALET- ÖZGÜRLÜK - DAYANIŞMA”
TDP'nin 7’inci Olağan Kurultayı 16 Ekim Cumartesi

TDP'nin 7’inci Olağan Kurultayı 16 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Lefkoşa’da The Paradise Park’ta gerçekleştirilecek olan kurultay saat 14.00’da başlayacak.

Divan başkanlığını Dr. Gülsen Bozkurt'un yapacağı, faaliyet ve mali raporların üyelerin onayına sunulacağı kurultay, "Şimdi daha güçlü, daha kararlı bir sesle: ADALET- ÖZGÜRLÜK - DAYANIŞMA” sloganıyla düzenlenecek.

Genel Başkanlık için Cemal Özyiğit'in tek aday olarak katılacağı kurultayda ayrıca 50 kişilik Parti Meclisi ile Denetleme ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri de seçilecek.

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