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TDP’nin 8’inci Olağan Kurultayı 25 Şubat’ta

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Toplumcu Demokrasi Partisi’nin 8’inci Olağan Kurultayı 25 Şubat Pazar günü gerçekleşecek.
TDP’nin 8’inci Olağan Kurultayı 25 Şubat’ta

Toplumcu Demokrasi Partisi’nin (TDP) 8’inci Olağan Kurultayı 25 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek. Lefkoşa’da The Paradise Park’ta gerçekleştirilecek olan kurultay saat 10.00’da başlayacak.

Divan başkanlığını Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’nın yapacağı, faaliyet ve mali raporların üyelerin onayına sunulacağı kurultay, "TDP, YENİ DÖNEM, YENİ UMUT” sloganıyla düzenlenecek.

Genel Başkanlık için Mine Atlı’nın yeniden aday olmayacağını duyurması sonrasında Zeki Çeler'in tek aday olarak katılacağı kurultayda ayrıca 50 kişilik Parti Meclisi ile Denetleme ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri de seçilecek.

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