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TDP’nin ara seçimdeki vekil adayı belli oldu: Tacan Reynar

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TDP’nin 25 Haziran’da gerçekleşecek olan ara seçimdeki milletvekili adayı Tacan Reynar oldu.
TDP’nin ara seçimdeki vekil adayı belli oldu: Tacan Reynar

Toplumcu Demokrasi Partisi'nin (TDP) 25 Haziran Milletvekilliği Ara Seçimi'nde adayı kıdemli eski yargıç, hukukçu Tacan Reynar oldu.

Merkez Lefkoşa'da düzenlen aday tanıtım etkinliğinde Tacan Reynar ismi ilan edildi.

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