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TDP'nin desteği ile Erhürman seçimi kazanmaya yakın... Kritik karar...

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TDP Parti Meclisi bu akşam toplanıyor. Genel Başkan Zeki Çeler, Genel Sekreter ve Mehmet Harmancı’nın ardından partide Tufan Erhürman’a destek eğilimi netleşti. Resmi karar, ilk tur öncesi kritik bir etki yaratabilir.
TDP'nin desteği ile Erhürman seçimi kazanmaya yakın... Kritik karar...

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru geri sayım sürerken, siyasi partiler tek tek pozisyonlarını netleştirmeye başladı. Bu kapsamda dikkatler Toplumcu Demokrasi Partisi’ne (TDP) çevrildi. Bu akşam toplanacak olan TDP Parti Meclisi’nden çıkacak karar, seçim sürecine yön verebilecek nitelikte.

 

GÖZLER TDP'DE
Parti içinde yapılan değerlendirmeler ve üst düzey açıklamalar, TDP'nin duruşunu büyük ölçüde netleştirmiş durumda. TDP Genel Başkanı Zeki Çeler’in ardından, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı ve TDP’li Mehmet Harmancı da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman’a destek verilmesi gerektiğini ifade etmişti. Bugün ise bir diğer kritik açıklama TDP Genel Sekreteri’nden geldi. Genel Sekreter de partinin eğiliminin Tufan Erhürman’dan yana olduğunu kamuoyuna duyurdu.

 

SEÇMEN DAVRANŞINIDA ETKİLİ

TDP’nin Parti Meclisi’nde bu akşam alacağı kararın, partinin resmi tavrını netleştirmesi ve seçmen davranışını doğrudan etkilemesi bekleniyor. Eğer destek kararı resmileşirse, bu gelişme Erhürman’ın ilk turda önemli bir avantaj elde etmesi anlamına gelecek.

Siyasi kulislerde konuşulanlara göre, TDP’nin kararı sadece Erhürman’ın oy potansiyelini artırmakla kalmayacak, muhalefet cephesinde de bir birliktelik zemini oluşturabilir. Seçim sürecinin kaderini etkileyebilecek bu gelişmenin ardından gözler bu akşamki toplantıdan çıkacak resmi açıklamada olacak.

 

YENİ DESTEKLER GELECEK

TDP'nin destek kararı alması durumunda Erhürman'a bir çok siyasal parti ve sivil toplumundan da destek kararlarının ardı ardına açıklanması bekleniyor.

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