TDP'nin Erdoğan boykotu Türkiye Basınında yer aldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde muhalefette bulunan partilerden Toplumcu Demokrasi Partisi, Türkiye'nin Kıbrıs'a barış harekatını başlatmasının yıl dönümü olan 20 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Lefkoşa'daki Cumhuriyet Meclisi'nde yapacağı konuşmayı boykot etme kararı aldı.

TDP Parti Meclisi, Erdoğan'ın konuşmasını dinlemeyecek ve oturuma katılmayacak.

Parti Meclisi kararın, ''Kıbrıs Türk halkının iradesine, özgür ve özgün kimliğine yapılan müdahaleler başta olmak üzere, iddia edildiği gibi eşit egemen devlet yerine alt yönetim algısını güçlendirecek adımların atılması tespitinden hareketle ve son günlerde yurttaşlarımızın sebepsizce Türkiye’ye alınmamasının kaçınılmaz sonucu'' olduğunu ifade etti.

TDP'nin çarşamba akşamı yaptığı açıklama şöyle:

”TDP Parti Meclisi bu akşam Genel Başkan Cemal Özyiğit başkanlığında toplandı.Toplantıda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 Temmuz’da KKTC Meclisine yapacağı ziyaret değerlendirildi.Özellikle son yıllarda diyalog kurma fırsatı verilmeden; karşılıklı saygıya dayalı eşitler düzeyinde bir ilişki yerine, buyuran-biat eden bir anlayışın hakim kılınmak istenmesi; Kıbrıs Türk halkının iradesine, özgür ve özgün kimliğine yapılan müdahaleler başta olmak üzere, iddia edildiği gibi eşit egemen devlet yerine alt yönetim algısını güçlendirecek adımların atılması tespitinden hareketle ve son günlerde yurttaşlarımızın sebepsizce Türkiye’ye alınmamasının kaçınılmaz sonucu olarak, TDP 20 Temmuz günü gerçekleştirilecek Meclis oturumuna katılmama kararı aldı.

Konuyla ilgili daha detaylı açıklamanın önümüzdeki günlerde kamuoyuna yapılacağı da belirtildi”