TDP’nin Girne Milletvekili aday adayları çok konuşulacak

7 Ocak tarihinde yapılması planlanan Erken Genel Milletvekilliği seçimlerinde siyasi partilerin de adayları yavaş yavaş belli olmaya başlıyor.

TDP’nin Lefkoşa aday listesinden sonra bu kez Girne aday listesi dengeleri değiştirecek şekilde ortaya çıkıyor.

Geçtiğimiz hafta TDP’nin Lefkoşa Milletvekili aday adayları gündem yaratırken bu kez Girne’den Milletvekilliği adaylık müracaatı yapan alanında uzman kadın adaylar çok konuşulacak. Adayların Girne’de dengeleri değiştirecek güçte olduğu konuşuluyor.

TDP’nin Girne’de TDP MYK üyesi olan Av. Ayşe Öztabay’ı, KTÖS Yönetim Kurulu üyesi İlkşen Varoğlu Atik’i, KTOEÖS Yönetim Kurulu üyesi Hamide Gül Dağkıranları ve KKTC Fizyoterapistler Birliği başkanlığı yapmış Sibel Karaca’yı aday göstermeye hazırlandığı öğrenildi.

Av. Ayşe Öztabay kimdir?

Lapta Yavuzlar Lisesi 1998 Mezunu olan Av. Ayşe Öztabay, DAÜ Hukuk fakültesini 2005 yılında bitirdi. Birçok sivil toplum örgütünde görev almaktadır. Öztabay & Dindiç Hukuk Bürosu’nda 2009 yılından bu yana avukatlık yapmaktadır.

TDP V. Olağan Kurultayında Girne’den Parti Meclisi üyeliğine seçildi. TDP Parti Meclisi tarafından Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeliğine seçildi. Halen TDP MYK üyeliği görevini sürdürmektedir.

Hamide Gül Dağkıranlar Kimdir?

1966 Erenköy doğumlu Hamide Gül Dağkıranlar, 1984’ te Marmara Üniveristesi Türkoloji bölümünü bitirdi.20 yıldır Edebiyat öğretmenliği yapan Dağkıranlar şu an Girne Anafartalar Lisesinde görev yapmaktadır. Birçok sivil toplum örgütlerinde çalışan Dağkıranlar 10 yıl da tiyatro oyunculuğu yaptı.

Halen KTOEÖS yönetim kurulu üyesidir.

İngilizce ve Rumca bilmektedir.

İlkşen Varoğlu Atik Kimdir?

20 Mart 1969 Limasol doğumludur. 1974 ten beri Çatalköy’de ikamet etmektedir. Girne Anafartalar Lisesini bitirdikten sonra 1990 yılında Türk Öğretmen Kolejinden mezun oldu. 27 yıldan beridir ilkokul öğretmenliği yapmaktadır. Halen Çatalköy İlkokulunda Öğretmenlik yapmaktadır. İlk öğretmenlik yıllarından itibaren KTÖS ‘ün yürütme ve yönetim kurullarında görev yaptı. Halen KTÖS yürütme kurulu üyesidir.

Etkileşimli Drama Derneği yönetim Kurulunda Aktif üye olarak görev yapıyor. 25 yılı aşkın bir süredir çeşitli sanatsal ve çevre projelerde aktif olarak çalıştı.

Girne Belediye Tiyatrosu ve Çatalköy Tiyatrosusu’nunu kurulmasında görev aldı .Halen bu ekiplerde eğitmen, oyuncu ve yönetmen olarak çalışmaktadır.

Evli ,bir çocuk annesidir.

Sibel Karaca Kimdir?

1965 Luricina ( Akıncılar) doğumludur. 1982 yılında Lefkoşa Türk Lisesinden mezun oldu. 1986 yılında Ankara Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulundan mezun oldu.

1987 yılından 2001 yılına kadar kendi iş yerini açarak fizyoterapistlik mesleğini icra etti.

2001 yılından bugüne kadar KKTC Sağlık Bakanlığına bağlı Girne ve Lefkoşa Devlet hastahanelerinde Fizyoterapist olarak görev yaptı. Halen Burhan Nalbantoğlu Devlet hastahanesinde Onkoloji hastalarına yönelik Lenf Ödem tedavilerini yapmaktadır.

1988 yılından 2010 yılına kadar KKTC Fizyoterapistler Birliği Başkanlığı yaptı.

Şu anda da Birliğin Asbaşkanı olarak aktif görev yapmaktadır.