TDP'nin İskele Kontenjan adayı Salim Özbolat

7 Ocak 2018 tarihinde yapılacak Milletvekilliği Erken genel seçilerinde TDP (Toplumcu Demokrasi Partisi)'nde aday müracaatı sona erdi.

Lefkoşa, Girne ve Mağusa adayları ile dikkatleri üzerine çeken TDP, kontenjan adayları ile de çok konuşulacak.

Cuma akşamı toplanan TDP Genişletilmiş MYK aday adayı başvurularını değerlendirdi.

TDP'ye 52 ismin adaylık müracaatında bulunduğu öğrenildi.

TDP kulislerinden edinilen bilgilere göre,

TDP Gazimağusa'da kontenjan adayı olarak Sosyal Hizmetler uzmanı olan BARIŞ BAŞEL ismini ve

İskele'de ise Yenierenköy'de ikamet eden ve Ziyamet İlkokulu'nda öğretmenlik yapan sendikacı Salim Özbolat ismini İskele İlçesi kontenjan adayı olarak Pazartesi toplanacak Parti Meclisi'ne (PM) önerme kararı verdi.