 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 106.239
  • Altın 161,321
  • Dolar 3,8713
  • Euro 4,5671
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAMerkezi Cezaevi’ndeki grev sona erdi

TDP'nin İskele Kontenjan adayı Salim Özbolat

»
TDP'nin İskele Kontenjan adayı Salim Özbolat
TDP'nin İskele Kontenjan adayı Salim Özbolat

7 Ocak 2018 tarihinde yapılacak Milletvekilliği Erken genel seçilerinde TDP (Toplumcu Demokrasi Partisi)'nde aday müracaatı sona erdi.

Lefkoşa, Girne ve Mağusa adayları ile dikkatleri üzerine çeken TDP, kontenjan adayları ile de çok konuşulacak.

Cuma akşamı toplanan TDP Genişletilmiş MYK aday adayı başvurularını değerlendirdi.

TDP'ye 52 ismin adaylık müracaatında bulunduğu öğrenildi.

TDP kulislerinden edinilen bilgilere göre,

TDP Gazimağusa'da kontenjan adayı olarak Sosyal Hizmetler uzmanı olan BARIŞ BAŞEL ismini ve

İskele'de ise Yenierenköy'de ikamet eden ve Ziyamet İlkokulu'nda öğretmenlik yapan sendikacı Salim Özbolat ismini İskele İlçesi kontenjan adayı olarak Pazartesi toplanacak Parti Meclisi'ne (PM) önerme kararı verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • UBP'de ön seçim... 3 vekilin liste dışı kalması muhtemel18 Kasım 2017 Cumartesi 11:28
  • Halkın Partisi’nde işler karıştı...18 Kasım 2017 Cumartesi 11:16
  • UBP'de seçim günü18 Kasım 2017 Cumartesi 10:52
  • CTP adaylarını belirliyor18 Kasım 2017 Cumartesi 10:28
  • YSK, ilçelerin çıkaracağı milletvekili sayısını açıkladı17 Kasım 2017 Cuma 13:03
  • Son Dakika: Mustafa Yeşil HP'den adaylıktan çekildi17 Kasım 2017 Cuma 12:18
  • Arıklı: "Düzeni kuranlar bu düzeni değiştiremez"16 Kasım 2017 Perşembe 16:34
  • TDP Gazimağusa adayları da iddialı16 Kasım 2017 Perşembe 14:57
  • Özersay'a sert tepki16 Kasım 2017 Perşembe 13:34
  • TDP Genel Sekreteri Asım İdris:"Bağış'ın vatandaşlığı iptal edilecek"16 Kasım 2017 Perşembe 11:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti