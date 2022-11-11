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TDP'nin Mağusa Belediye Başkan adayı Umut Kadı

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TDP'nin Mağusa Belediye Başkan adayı Umut Kadı oluyor.
TDP'nin Mağusa Belediye Başkan adayı Umut Kadı

TDP'nin Gazimağusa Belediye Başkan adayı Umut Kadı oluyor.

DETAY ÖZEL HABER

25 Aralık tarihinde yapılacak seçimlere doğru partiler adaylarını belirlemeye devam ediyor. TDP Lefkoşa'da Mehmet Harmancı'yı aday gösterirken Gazimağusa'dan Umut Kadı'yı aday gösteriyor. TDP'nin Girne'de bağımsız aday Zeki Çeler'i , Güzelyurt'ta ise bağımsız aday Reşat Kansoy'u desteklemesi bekleniyor.

TDP-TKP ve YKP  ittifakının önümüzdeki günlerde diğer bölgelerdeki adaylarını veya destekleyeceği adayları açıklaması bekleniyor.

TDP-TKP ve YKP ittifakı olarak seçimlere girecek olan TDP ile  bazı bölgelerde Bağımsızlık Yolu'da iş birliği yapacak. 

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