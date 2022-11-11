TDP'nin Mağusa Belediye Başkan adayı Umut Kadı

TDP'nin Gazimağusa Belediye Başkan adayı Umut Kadı oluyor.

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25 Aralık tarihinde yapılacak seçimlere doğru partiler adaylarını belirlemeye devam ediyor. TDP Lefkoşa'da Mehmet Harmancı'yı aday gösterirken Gazimağusa'dan Umut Kadı'yı aday gösteriyor. TDP'nin Girne'de bağımsız aday Zeki Çeler'i , Güzelyurt'ta ise bağımsız aday Reşat Kansoy'u desteklemesi bekleniyor.

TDP-TKP ve YKP ittifakının önümüzdeki günlerde diğer bölgelerdeki adaylarını veya destekleyeceği adayları açıklaması bekleniyor.

TDP-TKP ve YKP ittifakı olarak seçimlere girecek olan TDP ile bazı bölgelerde Bağımsızlık Yolu'da iş birliği yapacak.