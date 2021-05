TDP’nin Önerdiği Ev İçi Şiddet Yasa Tasarısı’nın İvediliği Meclis’te Onaylandı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekillerinin imzalarıyla Meclis’e sunulan Ev İçi Şiddeti Önleme ve Ev İçi Şiddet Gören Kişilerin Korunmasına İlişkin Yasa Tasarısı’nın ivediliği Meclis’te onaylandı. 8 Nisan’da Meclis’e sunulan, 14 Nisan’da ise Resmi Gazetede yayımlanarak halkın bilgisine getirilen tasarının ivedilik görüşmesi bugün yapıldı ve tasarı tüm partilerin oylarıyla kabul edildi.

TDP Başkanı Cemal Özyiğit, tasarının görüşülmesi sırasında yaptığı konuşmada çok önemli bir konunun görüşüldüğünü belirterek, beklentilerinin, Kadından Yaşama Destek Derneği (KAYAD) tarafından 25 örgütünün desteği ile hazırlanan yasa tasarısına, ivediliğinin verilmesinin ardından tüm paydaşların görüş ve önerileriyle son şekli verilmesi ve kısa zamanda yaşama geçmesi olduğunu vurguladı.

TDP Milletvekili Zeki Çeler ülkede son 10 yılda 23 kişinin öldürüldüğünü belirterek, çoğunun geçmişinde ev içi şiddet yaşadığını, polisten koruma emri talebi olduğuna dikkat çekerek, bu tür olayların her an her yerde yaşanabileceğini, ‘bizim çevremizdekilere bir şey olmaz” düşüncesinin en büyük yanılgı olduğunu söyledi. Ülkemizde de ev içi şiddet olduğunu belirterek rakamlarla örnekler veren Çeler, Ev İçi Şiddet Yasasına acil ihtiyaç olduğunu vurguladı.

-Cemal Özyiğit-

TDP Başkanı Özyiğit, KAYAD tarafından 25 örgütünün desteği ile hazırlanan yasa tasarısına, ivediliğinin verilmesinin ardından tüm paydaşların görüş ve önerileriyle son şeklinin verilerek yaşama geçmesinin önemine vurgu yaptı.

Ülkemizde de ev içi şiddet olduğunu, bilimsel araştırmaların 3 kişiden birinin şiddet gördüğünü ortaya koyduğunu, yalnızca son bir yılda binden fazla kişinin şiddet gördüğüne yönelik başvuru yaptığını belirten Özyiğit, tüm bu verilerin, son dönemlerde bazı olumlu adımlar atılsa da, Ev İçi Şiddet Yasasına acil ihtiyaç duyulduğunun göstergesi olduğunu vurguladı.

Ekonomik ve duygusal şiddet dâhil, tüm ev içi şiddet türlerini açıkça tarif ederek suç kapsamına koyan, tahkikat aşamasında atılması gereken adımları yasal zorunluluk haline getirerek ada genelinde tek bir standart belirleyen, sadece partnerlerin değil, aile içinde bize şiddet gösteren sair kişilere karşı da uzaklaştırma emri alınmasına olanak sağlayan, şiddet direnişçileri ihtiyaç duyduğu takdirde, barınma giderleri ve çocuklarının kreş giderlerinin devlet tarafından karşılanmasını sağlayan tasarının birçok önemli ve gerekli unsuru içerdiğini belirten Özyiğit, eksiklik varsa da bunun komite aşamasında tamamlanarak son şeklinin verilebileceğini kaydetti.

Konunun zaten uzunca bir zamandır gündemde olduğunu, daha fazla zaman kaybedilmemesi gerektiğini belirten Özyiğit, çalışmalara hemen başlanması gerektiğini ifade etti. Yasanın hayat bulmasını adına TDP olarak her türlü katkıyı vermeye devam edeceklerini kaydeden Özyiğit, yasanın hayat bulmasıyla birlikte önemli bir adım atılmış olacağını vurguladı.

-Zeki Çeler-

TDP Milletvekili Zeki Çeler de yasa tasarısının görüşülmesi sırasında yaptığı konuşmada, son 10 yılda KKTC’de öldürülen 23 kişinin isimlerini okuyarak, bu kişilerin çoğunun geçmişinde ev içi şiddet yaşadığına, polisten koruma emri talebi olduğuna dikkat çekti. Belki de bu yasa olsaydı bu kişilerden bazıları halen aramızda olabilecekti” diyen Çeler, bu tür olayların her an her yerde yaşanabileceğini, ‘bizim çevremizdekilere bir şey olmaz düşüncesinin en büyük yanılgı olduğunu söyledi.

Ülkemizde de ev içi şiddet olduğunu belirterek örnekler veren Çeler, bugün Meclis’te bu yasa tasarısının ivediliğinin görüşülmesinin bile ev içi şiddet olduğunun göstergesi olduğunu ifade etti. Çeler, tüm şiddet türlerini suç kapsamına koyacak, ev içi şiddeti cezalandıracak, şiddet direnişçilerine gerekli desteği sağlayacak ve şiddetin kaynağıyla etkin mücadele edebilecek bir Ev İçi Şiddet Yasasına acil ihtiyaç olduğunu vurguladı. Çeler, Yasa Tasarısının ivediliğinin Meclis’in itibarı açısından da önemli olduğunu da belirtti.

Sadece Lefkoşa’da değil, ada genelinde ev içi şiddete maruz kalan her kadının ve çocuğun güvenle erişebileceği Ev İçi Şiddetle Mücadele Birimlerine ihtiyaçları olduğunu belirten Çeler, “Polis tarafından yapılan tahkikatların belli bir standartta olmasına ve şiddet mağdurlarını korumasına ihtiyacımız var. Ülke genelinde tüm sorumlu kurumların işbirliğine ve şiddetle mücadelede tüm ev içi şiddet vakalarının tespiti için yine bu kurumların ortak veri tabanına erişim ihtiyacımız var” dedi.

Tüm bu veriler ve gerçekler ışığında, KAYAD tarafından 25 sivil toplum örgütünün desteği ile hazırlanan Tasarının ivediliğinin alınmasının önemli olduğunu belirten Çeler, komitede tüm paydaşların görüşleri dinlenerek son şeklinin verilmesinin ardından Meclis’te kabul edilerek yaşam bulmasının önemli bir adım olacağını söyledi.