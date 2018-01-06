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"TDP'NİN SEÇİMLERDEN GÜÇLÜ ÇIKACAĞI AÇIK VE NETTİR"

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"TDP'NİN SEÇİMLERDEN GÜÇLÜ ÇIKACAĞI AÇIK VE NETTİR"
6 Ocak 2018 tarihli Detay Gazetesi...

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, "Ne mutlu bizlere ki, güçlü, temiz ve özgür bir gelecek için çıktığımız bu yolda, yurttaşlarımıza yaptığımız sen de gel katıl çağrısı ciddi karşılık bulmuş, kitlesel katılımların yanı sıra çok güçlü de destek mesajları gelmeye devam etmektedir. TDP'nin 7 Ocak seçimlerinden güçlü bir şekilde çıkacağı artık açık ve net ortadadır" dedi. Özellikle son günlerde karma oy kullanacak olan yurttaşların TDP'ye mühür vurmayı tercih ettikleri yönünde ciddi bulgular olduğunu belirten Özyiğit, yıllardır savundukları sosyal demokrat ve yurtsever siyaseti, bugün bir adım daha ileriye götürerek, sadece yasama organlarında değil, yürütme organlarında da etkin ve güvenilir bir yönetim oluşturmanın eşiğinde olduklarını kaydetti. 

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekili adayları seçim çalışmaları kapsamında Atatürk Meslek Lisesi, Haydarpaşa Ticaret Lisesi, Ekonomi Bakanlığı, Arabahmet İlkokulu, Gülen Yüzler Anaokulu, Şehit Doğan Ahmet İlkokulu ve Atatürk Öğretmen Akademisi'ni ziyaret etti. Öğretmenler, çalışanlar ve yurttaşlar ile bir araya gelinen ziyaretlerde, TDP'nin Katılım Vizyonuna ilişkin bilgiler verildi, TDP milletvekili adaylarının tanıtım broşürleri dağıtıldı.

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