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TDP:"Yanlışta daha fazla ısrar etmeyin. İleri saat uygulamasından vazgeçin"

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TDP:"Yanlışta daha fazla ısrar etmeyin. İleri saat uygulamasından vazgeçin"
"Yanlışta daha fazla ısrar etmeyin. İleri saat uygulamasından vazgeçin". Özyiğit, Sendikal Platform tarafından saatler konusunda başlatılacak olan eylemleri de destekleyeceklerini açıkladı.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Ulusal Birlik Partisi-Demokrat Parti (UBP-DP) koalisyon hükümetine yanlışta daha fazla ısrar etmeyerek, ileri saat uygulamasından vazgeçerek, suudi saatine değil, dünya saatine uyumlu hale gelme çağrısında bulundu.

TDP olarak saatler konusunda hükümete uyarı yapmayı halkın beklentileri doğrultusunda bir sorumluluk olarak gördüklerini kaydeden Özyiğit, hükümetin yanlışta ısrar ederek bu uygulamadan vazgeçmemesi halinde de ileri saat uygulamasının iptali için yargı yoluna başvuracaklarını açıkladı.

Özyiğit, Sendikal Platform tarafından saatler konusunda başlatılacak olan eylemleri de destekleyeceklerini açıkladı.

Sorunun yalnızca kamuda örgütlü sendikalar ve onların üyelerinin değil, özel sektör de dahil tüm toplumun sorunu olduğuna dikkat çekmekte fayda gördüklerini de kaydeden  Özyiğit, dolayısı ile yapılacak eylemler ve atılacak adımların, ticaret erbabı, sanayiciler, üreticiler, esnaf ve zanaatkarlar ile özel işyeri sahibi diğer özel ve tüzel kişilerle de görüşülerek, onların da aktif katılımı sağlanarak programlanmasının daha iyi sonuçlar vereceği inancında olduklarını kaydetti.

Özyiğit, TDP olarak öğrenciler başta olmak üzere, insanlarımızın hayatını riske atan, çok ciddi mağduriyetler yaratan ileri saat uygulamasının iptali için bu uğurda mücadele veren tüm kesimlerle birlikte mücadele etmekte kararlı olduklarını vurguladı.

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