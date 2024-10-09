TDT ülkeleri Sağlık Bakanları Toplantısı  Şuşa'da gerçekleşti 

KKTC Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Deren Oygar, Şuşa’da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 4. Sağlık Bakanları Toplantısı’na katılarak bir konuşma yaptı.

KKTC Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Deren Oygar, Şuşa’da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 4. Sağlık Bakanları Toplantısı’na katılarak bir konuşma yaptı.

Oygar, KKTC Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek’in meclis çalışmaları nedeniyle katılamadığını belirterek, sevgi ve saygılarını iletti .

Oygar, toplantının gerçekleşmesinde emeği geçen Azerbaycan Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Dr. Teymur Musayev ve emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu.

Konuşmasında, sağlık alanındaki iş birliğinin önemine ve Türk dünyasının bu alandaki gücüne dikkat çeken Oygar, ortak projelerin geliştirilmesi konusunu dile getirdi . Ayrıca, Covid-19’un sağlık iş birliğinin önemini yeniden hatırlattığını ve KKTC’de kurulan transplant programının başarısından söz etti.

Oygar, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nın desteğiyle 2016 yılında KKTC’de transplant programının kurulduğunu ve böbrek ile kalp nakli yapılabildiğini dile getirdi.

Oygar ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Azerbaycan Sağlık Bakanı Teymur Musayev ile ayrı ayrı görüşmede bulundu. Görüşmelerde ülkeler arasındaki işbirliği ele alındı. Oygar’a temaslarında KKTC Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer eşlik etti.