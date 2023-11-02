Teberrüken Uluçay: DAÜ Borçlanmalı

CTP milletvekili Teberrüken Uluçay BRT’de 14. Saat programına katılarak, 2024 bütçesi, DAÜ’nün mali yapısı konularında açıklamada bulundu.

Teberrüken Uluçay, “Hükümetin diğer üyeleri de bizim tam gün eğitimle ilgili söylediklerimizin aynısını düşünüyor. Aslında sadece bizim söylediklerimiz değil tekrar altını çizmek istiyorum. Öğretmen Sendikalarımız da aynı şeyi söylüyor. Okul yöneticileri, öğretmenler, veliler aynı noktada... Herkes aynı noktada birleşmişken, ortada ortak bir akıl var iken aslında bunun değerlendirilmemesi konusundaki sıkıntıyı kabinenin diğer üyeleri de paylaşıyor. Ama bunu basın önünde değil. Kuliste paylaşıyorlar. Bu ısrar ve inatın yanlış olduğunu onlar da biliyor, görüyor” dedi..

“KULLANMAYA BAŞLAYACAĞINIZ KAYNAĞIN NEREDE BİTECEĞİ BELLİ DEĞİLDİR “

Uluçay, “Kendileri açıkladı. Maliye’den 10 Milyon TL ayrılmasını talep etmişler. İhtiyaçlı olan çocuklara yiyecek için. Bu neyin göstergesi? Demek ki siz uygulanamayacak bir yöntemle çok önemli bir eğitim sistemini bu ülkede hayata geçirmeyi öngörüyorsunuz ama ısrar ediyorsunuz, uygulanamadığını da görüyorsunuz yani bir kaosa doğru sürüklendiğini, yaşandığını da göre göre bile bile Maliye’den kaynak istemeye başlıyorsunuz. İşte bu nokta bu açıdan tehlikeli. Zaten kıt kaynaklara sahip olan KKTC ekonomisi tam gün eğitim sistemi gibi çok önemli bir konuya bu mantıkla bakmamalı....Şimdi bu 10 Milyon TL yarın 100 Milyon TL’ye çıkmak zorunda kalacak. Uygulanması yanlış olan bir sistem arayışındaysanız ve o yanlış yolda gitmeye çalışıyorsanız ve bununla ilgili kaynak kullanmaya başlamışsanız kullanacağınız kaynağın belirsizliği ve nerede biteceği belli değildir.Hükümetin bunu süratle ele alması gereken bir konudur” diye konuştu.

“2024 BÜTÇESİNDE MAALESEF KARA SINIR KAPILARININ ARTIRILMASI, EKONOMİK İŞBİRLİĞİ HEDEFLERİ YOK”

Uluçay, “Ülke ekonomisinin içinde bulunduğu sıkıntıların bir nebze giderilmesine yönelik hükümetin atması gereken adımlar aslında nettir. Daha fazla kara sınır kapılarının artırılması ve geçişlerin kolaylaştırılması. Güney Kıbrıs’la bu konularda ilişkilerin Kıbrıs sorununu çözün demiyorum. Ama Güney Kıbrıs’la gerek güven yaratıcı önlemler çerçevesinde gerekse bazı ekonomik işbirlikleri çerçevesinde adım atılmasına dönük fırsatların yaratılabilmesi için zemşin oluşturmaya çalışmamız gerekiyor. Ancak bütçede maalesef bu hedefler yok” dedi.

“2024 BÜTÇESİNDE KENDİ GELİRLERİMİZLE GİDERLERİMİZİ KARŞILAMA ORANI ARASINDAKİ FARK 11 MİLYAR TL”

Teberrüken Uluçay, “2024 Bütçesinde bizim kendi gelirlerimizle giderlerimizi karşılama oranı arasındaki fark - 11 Milyar TL.Türkiye Cumhuriyeti’nden bütçeye yatırım için 4.5 Milyar TL, savunma için 4.5 Milyar TL, kredi olarak 5 Milyar TL öngörülüyor. Yani TC’nin 14 Milyar TL katkısını hesaba katmazsanız zaten açık daha büyük olur..” şeklinde konuştu..

“DAÜ KONUSUNDA GEÇ KALAN HÜKÜMET 70 MİLYON TL’Yİ DE KULLANDIRMAYACAK”

Uluçay, “Hükümet maalesef DAÜ konusunda geç kaldı.Şuan DAÜ’de herkes tek vücut olarak üniversitenin geleceği için çalışmaya hazırdırlar. Ama bu noktada devletin adım atması gerekiyor. Hükümetin DAÜ’den istediği DAÜ kendi giderlerini disiplin altına alacak bir anlayışı, protokolü dayattı. Bu olmazsa 2024 Bütçesinde DAÜ için ayrılan 70 Milyon TL’yi de kullandırmayacak” dedi.

“GÖZ GÖRE GÖRE KURUMLARIMIZI YALNIZLIĞA İTEMEYİZ”

“2024 BÜTÇESİNDE DAÜ İÇİN AYRILAN 70 MİLYON TL ŞARTSIZ VERİLMELİ”

Uluçay, “Türkiye’deki seçimlerden önce Dolar 18 TL’lerde idi. O zaman DAÜ’de maaş krizi yaşanacak diye bir atmosfer oluşmuştu...Yapmış olduğumuz istişarelerde ortaya şu çıktı ki! DAÜ o günkü koşullarda gidip borçlanırsa ve borçlandığı miktarı dolara çevirirse 5-6 aylık bir süreç kazandıracaktı. Ancak bu da heba edildi. Bizzat bunu ben Sayın Nazım Çavuşoğlu ile konuştum. Dedim ki DAÜ’nün borçlanmasına fırsat ver. Bazı disiplin altına almak istediğin hamleleri de daha sonra hayata geçirirsiniz dedim. Onay vermem dedi ben bunu yapmadıktan sonra. Ve onay verilmedi....Çavuşoğlu Meclis’te Merkez Bankası ile görüştüğünü ancak DAÜ’nün borç alamayacağı yanıtı verildiğini söyledi... Merkez Bankasının verdiği yanıtın teknik olduğunu kendisi de biliyor.Bakanlar Kurulu kararı DAÜ ilgili finans çevrelerinden, bankalardan borçlanabilirdi? Önemli olan sizin bu hamleyi yapmanızdı. Ama bu fırsat tepildi....2024 Bütçesine DAÜ için yazılan, ayrılan 70 MİLYON TL DAÜ’de disiplin adımı atılacaksa verilecek. Zaten söz konusu rakam yetmeyecek. Ama göz göre göre biz kurumlarımızı yalnızlığa itemeyiz. Şimdi DAÜ’nün yeni bir dönemi var. En azından o zaman yapmadıklarını şimdi yapsınlar DAÜ’nün geleceğinin planlanmasında üniversite yönetimi ile birlikte hareket etsinler”diye konuştu ...