Tecavüz Davası! Bebeğin babasının tespiti için dna testi yapılacak

Dipkarpaz köyünde infiale neden olan tecavüz olayı ile ilgili tutuklanan 3 zanlı hakkındaki polis soruşturması devam ediyor.

Zanlı İ.G., S.D. ve S.Ç. ise ilk etapta “ırza geçme” suçlamaları bugün ek tutukluluk talebi ile İskele’de mahkeme karşısına çıkarıldı.

31 haftalık hamile kızın karnındaki bebeğin babasının tespiti için DNA araştırması amacı ile zanlıların kan örnekleri ile birlikte soruşturma devam edilecek.

Mahkeme zanlıların tutukluluk süresinin 7 gün uzatılmasına karar verdi.