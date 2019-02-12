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Tecavüz edildiğini şikayete giden genç escinsellikten hapis cezasına çarptırıldı

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Tunus’ta iki kişi tarafından tecavüz edildiği iddiasıyla karakola şikayete giden bir genç eşcinsel olduğu öğrenilince 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Tecavüz edildiğini şikayete giden genç escinsellikten hapis cezasına çarptırıldı

Eşcinsel hakları savunucusu Shams derneğinin yaptığı açıklamaya göre, 26 yaşındaki genç adam sosyal medya aracıyla tanıştığı biriyle görüşmek için gittiği mekanda 2 kişi tarafından tecavüz edildi.

İsmi açıklanmayan mağdur, başından geçenleri Tunus polisine anlattıktan sonra iki kişi hakkında şikayette bulunmak istedi. Ancak savcılık şikayetçinin eşcinsel olup olmadığını öğrenmek için muayene testi istedi. Muayene testi genç adamın eşcinsel olduğu ortaya koydu.

Tunus’ta eşcinselliğin yasal koruması olmadığı gibi ceza kanununun 230'ncu maddesinde eşcinsel ilişkiler için 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

Escinsel ilişkiye 6, iftira suçuna da 2 ay hapis cezası

Safakes bölgesi mahkemesinde görülen davada genç Tunuslunun diğer kişilere iftira ettiği gerekçesiyle 2 ay ve kendi rızasıyla eşcinsel ilişkiye girdiği için de 6 ay hapis cezası aldı. Diğer iki sanık ise eşcinsel ilişkiye girdikleri gerekçesiyle 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Tunuslu eşcinsel hakları savunucuları söz konusu davanın "insan hakları ve onuru hiçe saydığını, 230. maddeye dayanarak tüm mahkeme işlemlerinin derhal durdurulmasını" istedi. Ayrıca dernekler eşcinsellerin hakkının daha iyi korunması için anayasal değişiklik talebinde bulunuyor.

Tunus'ta eşcinsellikten mahkum edilenlerin sayısı artıyor

Shams derneği, Arap Baharı'ndan sonra Ennahda gibi muhafazakar partilerin başa geçmesiyle, son yıllarda "eşcinsellik suçundan" mahkum edilenlerin sayısında bir artış yaşandığını ileri sürüyor.

Derneğin verilerine göre, 2018'de 127, 2017'de 79, 2016'da ise 56 kişi bu suçtan mahkum edildi. Deneğin avukatı Mounir Baatour yargıçların muhafazakar hükümetin desteği ile bu konuda eskisine göre daha sert kararlar verdiğini ileri sürdü.

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