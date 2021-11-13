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Tecavüz İddiasına Soruşturma Açıldı

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Fransa'da savcılık makamı, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'ın resmi konutu olan Elysee Sarayı'nda bir kadın askerin tecavüz edildiğine ilişkin iddialara soruşturma açtı.
Tecavüz İddiasına Soruşturma Açıldı

Elysee Sarayı'nda temmuz ayında gerçekleşen bir resepsiyon sonrası bir kadın askerin tecavüze uğradığını dile getirdiği aktarıldı.

Kadın askerin suçladığı kişi beraber çalıştığı bir asker. Suçlanan askerin ifadesinin alındığı ancak henüz resmi bir suçlama olmadığı aktarıldı.

İddiaları ilk olarak cuma günü Libération gazetesi kaleme aldı.

Gazete, iki askerin de sarayda üst düzey güvenlik görevlisi olarak çalıştığını ve birbirini tanıdığını belirtti.

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