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Tecavüz sanığına 12 yıl hapis cezası

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Lefkoşa’nın Dikmen bölgesinde 7 Ekim 2021 tarihinde meydana gelen olayda, Nijerya uyruklu kadını darp edip ardından tecavüz eden sanık Hasan Berköz 12 yıl hapis cezası aldı.
Tecavüz sanığına 12 yıl hapis cezası

Lefkoşa’nın Dikmen bölgesinde 7 Ekim 2021 tarihinde meydana gelen tecavüz olayıyla ilgili olarak yargılanan sanık Hasan Berköz, 12 yıl hapis cezası aldı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Banu Soyer, Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya ve Yargıç Temay Sağer’den oluşan heyetin verdiği kararı Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya okudu.

Sanığın eve bırakacağı vaadiyle aracına aldığı genç kadını Dikmen’de ıssız bir yere götürdüğünü, ciddi şekilde darp edip, tecavüz ettiğini ve polise anlatmaması için önce para teklifinde bulunduğunu, kabul görmeyince ölümle tehdit ettiğini kaydeden Ozankaya, cinsel suçların giderek arttığına işaret ederek, caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini belirtti.

Ozankaya, genç kadının ağır travma yaşadığını ve halen atlatamadığını, vücut bütünlüğüne karşı işlenen cinsel tecavüz suçlarının kişinin ruhunda da derin yaralar açtığını dile getirdi.

Yargıç, sanığın olay günü aşırı derecede alkollü olduğunu ancak bu faktörün lehinde hafifletici etken olarak değerlendirilemeyeceğini ifade etti.

Ozankaya, sanığın yargılandığı 4 davadan suçlu bulunduğunu ve 12 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

OLAY

Sanık Berköz, Yakın Doğu Üniversitesi yakınlarında 7 Ekim 2021 tarihinde saat 00.30’da Gönyeli’de bulunan ikametgahına gitmek için taksi bekleyen 23 yaşındaki Nijerya uyruklu B.N.U’yu evine bırakmak bahanesiyle aracına bindirmişti.

Sanık, genç kadını Dikmen’de ıssız bir alana götürmüş, darp etmiş ve ardından tecavüz etmişti.

Genç kadına polise gitmemesi için para da teklif eden sanık, bu teklifi kabul edilmeyince ise ‘ölümle’ tehdit etmişti.

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