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Tecavüz Şüphelisi Alet Taşımakla Suçlanıyor

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Gemikonağı Trafik Denetiminde Şoke Edici Buluntu: Tecavüz Aleti Taşıyan Şüpheli Tutuklandı
Tecavüz Şüphelisi Alet Taşımakla Suçlanıyor

Gemikonağı Trafik Denetiminde Şüpheli Alet Bulundu: Tecavüz Aleti Taşıyan Şüpheli Tutuklandı

17 Ekim 2023 tarihinde, saat 21:30 sıralarında, Gemikonağı'nda, Polis tarafından gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimleri sırasında, araçların kontrol maksadıyla durdurulması sırasında beklenmedik bir bulgu ortaya çıktı. O.J.T. (E-36) tarafından kullanılan araçta yapılan aramada, kanunsuz olarak tasarruf edilen bir adet tecavüz-i alet olarak sınıflandırılan golf sopası tespit edildi ve emare olarak alındı.

Bu şoke edici keşif sonucunda, bahse konu şüpheli aleyhinde hukuki işlem başlatıldı ve soruşturma hala devam ediyor. Tecavüz aleti taşımanın ve bulundurmanın yasalara aykırı olduğu vurgulanırken, yetkililer bu tür suçların ciddi şekilde takip edileceği konusunda teminat veriyorlar. Soruşturmanın gelişmeleri ve sonuçları kamuoyuyla paylaşılacaktır.

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