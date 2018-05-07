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“Tecavüz ve darp” iddiası gündemi sarstı

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“Tecavüz ve darp” iddiası gündemi sarstı
“Tecavüz ve darp” iddiası gündemi sarstı

Güzelyurt’ta üniversite öğrencilerine yönelik “tecavüz ve darp” iddiası gündemi sarstı. Türkmenistan uyruklu T.A., “kız arkadaşını ciddi şekilde darp ederek, üzerinde sigara söndürdüğü ve zorla ırzına geçtiği” iddiasıyla tutuklandı.
Olayla ilgili olarak zanlı T.A.’nın işkence ve tecavüz anlarını cep telefonuyla kayda aldığı ileri sürüldü. Polise önceki gün yapılan şikayet üzerine gözaltına alınan zanlı dün tutuklama talebiyle Güzelyurt’ta mahkemeye çıkarıldı.
Zanlı T.A.’nın ve müşteki M.Z.’nin ülkede yüksek öğrenim için bulundukları, her iki şahsın da Güzelyurt bölgesinde bulunan bir üniversitede eğitim gördüğü öğrenildi.


6 suçlama
Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli Müfettiş Muavini Hasan Gökyay, zanlının “Cinsel tecavüz”, “Özel hayatın gizliliğini ihlal”, “Cinsel saldırı”, “Şiddet tehdidi”, “Ciddi darp”, “Darp” suçlarından tutuklandığını söyledi. Müfettiş Muavini Hasan Gökyay, 28 Nisan tarihinde saat 18.00 raddelerinde zanlı T.A.’nın kendisi ile birlikte olmak istemeyen M.Z.’yi “seni ciddi şekilde döverim” diyerek tehdit ettiğini ve zorla genç kıza tecavüz ettiğini belirtti. Gökyay, zanlı T.A.’nın tecavüz anını ve sesleri cep telefonuna kaydettiğini aktardı. “Bedensel zarar verip, sigara batırdı” Hasan Gökyay, zanlının önceki gün de kız arkadaşını eve çağırdığını ve kendisini aldattığı gerekçesi ile M.Z.’nin vücuduna elleri ve ayakları ile vurarak ciddi şekilde bedensel zarar verdiğini ifade etti. Gökyay, zanlının daha sonra müştekinin sol koluna üç kez durmaksızın sigara batırdığını belirtti. Olayın polisin bilgisine önceki gün darp şikâyetinin ardından geldiğini kaydeden Gökyay, zanlının aynı gün mahkeme emri ile tutuklandığını ve evinde arama
yapıldığını aktardı.


3 gün tutukluluk
Gökyay, olayın görüntülerinin olduğu zanlıya ait HTC marka cep telefonu ve DELL marka dizüstü bilgisayarın emare olarak alındığını belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden Müfettiş Muavini Hasan Gökyay, zanlının yapılan
sorgulamada suçunu itiraf ettiğini soruşturmanın ise henüz tamamlanmadığını ifade etti. Alınması gereken ifadeler olduğunu belirten Gökyay, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

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