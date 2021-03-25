  • BIST 1.412
  • Altın 443,228
  • Dolar 7,9446
  • Euro 9,3723
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKA8296 test 48 pozitif vaka

Tecavüz Zanlıları Mahkemeye Çıkarıldı! İşte mahkemeden notlar..

» »
KKTC'de infial yaratan tecavüz olayında zanlılar bu sabah mahkemeye çıkarıldı
Tecavüz Zanlıları Mahkemeye Çıkarıldı! İşte mahkemeden notlar..

KKTC'de infial yaratan tecavüz olayında zanlı İ. G., S. D.  ve  S. Ç. bugün sabah mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar hakkında  3'er gün tutukluluk emri verildi.

Polis müşteki kızın babasının önceki gün polise giderek kızının 31 haftalık hamile olduğunu söyledi. Bunun üzerine kızın ifadesi alındı.  Kız ifadesinde zanlı İ. G. 2018 ve 2020 yılında 2 kez kendisine zorla tecavüz ettiğini, zanlı S. D.’nin Temmuz ve Ağustos 2020'de 2 kez zorla tecavüz ettiğini zanlı S. Ç’nin de 2020 Kasım ayında zorla tecavüz ettiğini söyledi.

Polis, soruşturmanın yeni başladığını bu nedenle alınacak birçok ifade olduğunu dile getirerek zanlılar hakkında 3 gün tutukluk talep edildi. Mahkeme'de 3 günlük tutukluluk talebini onayladı.(MHA)

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başbakan Saner, ‘elektronik bileklik’ sistemi hakkında bilgi verdi25 Mart 2021 Perşembe 16:46
  • Baybars'tan hellim açıklaması25 Mart 2021 Perşembe 16:45
  • TAK Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Akkurt, Başkan Yardımcısı Artun Çağa Oldu25 Mart 2021 Perşembe 16:14
  • Kıbrıs’ın Geleceği Online Seminerde Tartışıldı25 Mart 2021 Perşembe 15:50
  • Kıbrıs’ın Geleceği Online Seminerde Tartışıldı25 Mart 2021 Perşembe 15:50
  • Evren, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığını Ziyaret etti25 Mart 2021 Perşembe 15:36
  • Kızılyürek:Hellimin Avrupa Pazarına girmesi önünde duranlar üreticilere ve topluma zarar veriyor25 Mart 2021 Perşembe 15:23
  • MİT ve Emniyet'ten KKTC'de FETÖ operasyonu!25 Mart 2021 Perşembe 15:21
  • Erhürman: KIB-TEK zararına satış yapıyor25 Mart 2021 Perşembe 14:58
  • Arıklı:Teknecik'in gaza çevrilmesiyle ilgili çalışmalar sürüyor25 Mart 2021 Perşembe 14:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti