Tecavüz Zanlıları Mahkemeye Çıkarıldı! İşte mahkemeden notlar..

KKTC'de infial yaratan tecavüz olayında zanlı İ. G., S. D. ve S. Ç. bugün sabah mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar hakkında 3'er gün tutukluluk emri verildi.

Polis müşteki kızın babasının önceki gün polise giderek kızının 31 haftalık hamile olduğunu söyledi. Bunun üzerine kızın ifadesi alındı. Kız ifadesinde zanlı İ. G. 2018 ve 2020 yılında 2 kez kendisine zorla tecavüz ettiğini, zanlı S. D.’nin Temmuz ve Ağustos 2020'de 2 kez zorla tecavüz ettiğini zanlı S. Ç’nin de 2020 Kasım ayında zorla tecavüz ettiğini söyledi.

Polis, soruşturmanın yeni başladığını bu nedenle alınacak birçok ifade olduğunu dile getirerek zanlılar hakkında 3 gün tutukluk talep edildi. Mahkeme'de 3 günlük tutukluluk talebini onayladı.(MHA)