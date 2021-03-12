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Tecavüz zanlısı 7 gün daha poliste tutuklu kalacak

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Lapta’da faaliyet gösteren River Side Otelde meydana geldiği iddia edilen tecavüz olayı ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Adem Elma dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Tecavüz zanlısı 7 gün daha poliste tutuklu kalacak

Lapta’da faaliyet gösteren River Side Otelde meydana geldiği iddia edilen tecavüz olayı ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Adem Elma dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

DETAY ÖZEL-EVRİM KAMALI

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Lapta Polis karakolunda görevli polis çavuşu olayla ilgili bulguları aktardı. Polis zanlı Adem Elma'nın 27 Şubat 2021 tarihinde saat 18.00 raddelerinde Lapta’da, şuan karantina oteli olarak hizmet vermekte olan bir Otel’e ait oda içerisinde, karantina da bulunan Adem Elma'nın adaya birlikte gelmiş olduğu yine aynı Otel’e ait başka bir odada karantina da bulunan M.D isimli erkek şahıs ile birlikte Elma'ya ait oda içerisinde alkol aldıktan sonra alkolü içki tesiri altında sarhoş olduğu bir sırada M.D’nin odasına gidip adı edilenin giymekte olduğu kıyafetlerini çıkartıp odanın çift kişilik yatağı içerisinde rızası hilafında cinsel tecavüzde bulunduğu gerekçesi ile hakkında şikâyet yapıldığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak zanlı Elma'nın tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını yapılan soruşturma neticesinde doktor kontrolünden geçirildikleri ve müştekide cinsel ilişkiye bağlı ekimozları olduğunu mahkemeye aktardı. Polis zanlının mesele ile ilgili olarak gönüllü ifade verdiğini ifadesinin teyit tekzip edileceğini belirterek soruşturma maksatlı 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.mahkeme---tecavuz-girne-(1).jpg

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın zanlının soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için 7 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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