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Tecavüz zanlısı cezaevine gönderildi

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Tecavüz zanlısı cezaevine gönderildi
Tecavüz zanlısı cezaevine gönderildi

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Mustafa Mahan,olguları aktardı.

Polis, meselenin "Cinsel Tecavüz ve Ciddi Darp" suçları ile ilgili olduğunu belirtti.

Polis, huzurda bulunan Bahçeşehir Üniversitesi hukuk fakültesi öğrencisi olan zanlı Obasi Chimezirm Princewill’in, 25-26.03.2023 tarihleri ile 22.30-01.30 saatleri arasında Lefkoşa'da, Hamitköy bölgesinde faaliyet gösteren Ekin Adademir Öğrenci Yurdunda ikamet etmekte olan ve müşteki konumunda bulunan M.Y.K ile öncesinde tanışmış arkadaş olduklarını  ve müştekinin rızası dahilinde yurt odasında bir araya geldikten sonra müştekinin kendisi ile cinsel ilişkiye girmediği gerekçesi ile aralarında çıkan sözlü tartışma neticesinde zanlı elleri ve ayakları ile müştekinin vücudunun muhtelif yerlerine gelişi güzel vurup elleri ile boğazını sıkıp müştekiyi ciddi surette darp ettikten sonra, müştekinin giymekte olduğu kıyafetlerini zorla çıkarıp cinsel davranışla cinsel tecavüzde bulunduğunu anlattı.

Polis, 28.03.2023 tarihinde saat 22.00 raddelerinde zanlı Hamitköy bölgesinde alınan ihbar doğrultusunda tespit edildiğini ve tespiti ile birlikte methalder olduğu suçları kabul edip bu yönde kendi el yazısı ile İngilizce olarak itiraf içerikli bir gönüllü ifade verip polise yardımcı olduğunu aktardı.

Polis, meselenin meydana gelmesi ile KKTC 'de, özellikle Hamitköy bölgesinde söz konusu yurt yer aldığı yerde büyük bir korku endişe kısaca infiala neden olduğunu belirtti.

Polis, zanlının ayrıca yapılan muhaceret kontrolünde 1218 gündür yasal statüsünün olmadığını söyleyerek, 3 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, 3 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

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