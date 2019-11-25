Tecavüz zanlısı her yerde aranıyor, fotoğraflarını polis sınır kapılarına dağıttı! Bafra'da 12 yaşındaki öz yeğenine tecavüz ettiği iddia edilen F. B. her yerde aranıyor.

Tecavüz zanlısı her yerde aranıyor, fotoğraflarını polis sınır kapılarına dağıttı! Bafra'da 12 yaşındaki öz yeğenine tecavüz ettiği iddia edilen F. B. her yerde aranıyor.

12 yaşındaki yeğenine 5 ay tecavüz etti iddiası ise F.B. her yerde aranıyor. Bafra'da 12 yaşındaki öz yeğenine tecavüz ettiği iddia edilen F. B. her yerde aranıyor. İddiaya göre F. B. Ağustos ayından beri öz yeğenine tecavüz ediyordu. Olayın ortaya çıkması üzerine F.B. ortalıktan kayboldu.

Polis, her yerde F. B.’yi arıyor. F.B.’in fotoğrafları tüm sınır kapılarına dağıtıldı.