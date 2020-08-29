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Tecavüzcü Öğretmen Mahkeme Huzuruna Çıkarıldı!

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Lise Öğretmeni Hüseyin Güngeldi’nin disiplin mahkemesi sonrası öğretmenlikten atılmasının ardından dünde tecavüz suçlaması ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Tecavüzcü Öğretmen Mahkeme Huzuruna Çıkarıldı!

Ülkede infiale neden olan Lise öğrencisi kızlarla ilişkiye giren Lise Öğretmeni Hüseyin Güngeldi’nin disiplin mahkemesi sonrası öğretmenlikten atılmasının ardından dünde tecavüz suçlaması ile mahkeme huzuruna çıkarıldı. Zanlı Güngeldi’yesöz konusu kız çocuğu ile ilişkiye girmesi için evini açan zanlılar Cihan Gür ve İhsan Azeri’de tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

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Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Hüseyin Ergüleç, olguları aktardı. Polis, 25 Şubat 2020 tarihinde E.S’nin (K-17) Lefkoşa Adli Şube’ye gelip, öğrenci olduğu ve ayni okulda beden eğitimi olan zanlı Hüseyin Güngeldi ile gönül ilişkisi yaşadığını, cinsel ilişkiye girdiğini, çıplak fotoğraflarını çekip gönderdiğini ve zanlının da Whatsapp’tan başkasına gönderdiğini belirtip, ifade vererek şikâyetçi olduğunu belirtti. Polis tarafından Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nca soruşturma başlatıldığını, bu soruşturma neticesinde Savcılığın zanlı aleyhinde, Fasıl 154 Ceza Yasası’nda yer alan “Koruma ve bakım sorumluluğu altında olan kişilere cinsel tecavüz” suçuyla soruşturma başlatılmasını istediğini mahkemeye aktardı. Polis, E.S’nin28.08.2020 tarihinde yeniden ifadeye çağrıldığını ve 2019 Ekim, Kasım ve Aralık aylarında çeşitli ikametgâhlarda zanlının, kendisine cinsel tecavüzde bulunduğunu beyan ettiğini belirtti. Polis, zanlı Hüseyin Güngeldi’nin 28.08.2020 tarihinde tutuklandığını söyledi. Polis, E.S’nin ifadesinde zanlı Hüseyin Güngeldi’nin kendisini okul saatinde Lefkoşa Surlariçi’ndeChicco lakaplı birinin evine götürdüğü ve cinsel tecavüzde bulunduğunu belirttiğini söyledi.Polis, Chicco lakaplı kişinin zanlı Cihan Gür olduğunun belirlendiğini, ikametgâhında tutuklandığını ve zanlı Hüseyin Güngeldi’ye anahtar verip, vermediği sorulduğunda vermediğini söylediğini mahkemeye aktardı. Polis, E.C’nin ifadesinde evde beyaz renk bir köpek olduğunu ve evi tarif ettiğini belirtip, zanlının evinde beyaz renk bir köpek olduğunun belirlendiğini ve tarifin uyduğunu anlattı. Polis, zanlı Hüseyin Güngeldi’ninkendisinde, zanlı İhsan Azeri’nin konteyner tipi ikametgâhında da defalarca cinsel ilişkiye girdiğini belirttiğini söyledi. Polis, zanlı İhsan Azeri’nin dün 08.30’da tutuklandığını söyledi. Polis, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlıların 3gün tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlıların avukatları Altan Erdağ, Sonay Kande ve Kıvanç Manyera, tutukluluk talebine itiraz etmedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç TemaySağer, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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