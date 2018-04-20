Tecavüzcüye 9 yıl hapis

Havadis'ten Devrim Demir'in haberine göre, Geçen yıl Haziran ayında ayrıldığı kız arkadaşı A.A.’nın, evine zorla girerek tecavüz eden Hakan Birgül aleyhindeki dava dün Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde karara bağlandı.

10 aydır Merkezi Cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak yargılanmayı bekleyen Birgül, “Tecavüz”, “Alıkoyma”, “Cinsel saldırı”, “Ağır bir suç işlemek için eve girme”, “Kasti hasar”, “Ciddi darp” ve “Mülke tecavüz” suçlarından suçlu bulunarak oy birliği ile alınan kararda 9 yıl hapse mahkûm edildi.

Başkanlığını Fadıl Aksun’un yaptığı, Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu ve Yargıç Temay Sağer huzurundaki karar oturumunda Birgül’ün avukatı Kaya Muhtaroğlu ve Başsavcılık adına Kıdemli Savcı Erdinç Akyener hazır bulundu.

Birgül aleyhine oy birliği ile alınan kararı Mahkeme Başkanı Fadıl Aksun okudu.

Aksun: Kimse kimseyi cinsel ilişkiye zorlayamaz

Mahkeme Başkanı Fadıl Aksun, kararın olgularına değinirken, vücut bütünlüğüne vurgu yaptı. Kimsenin bir kimseyi rızası olmadan cinsel ilişkiye zorlayamayacağının altını çizen Aksun,” Cinsellik rıza gösterilmeden zorla olamaz. İster evli, ister sevgili olsun hangi sıfatla olursa olsun kimse kimseyi rızası dışında cinsel ilişki için zorlayamaz” dedi.

Hiçbir hafifletici nedene bulgu yok

Aksun, kararda özellikle müştekinin evde tecavüze uğradığı sırada yan odada küçük çocuğunun olduğunu ve küçüğün yaşadığı travmanın suçu ağırlaştırdığını ifade etti.

Müşteki ve Birgül’ün geçmişleri olmasının da suçu hafifletmediğini ifade eden Fadıl Aksun, sunulan emarelerde müştekinin olay esnasında alkollü olduğu ve sanığın bu durumdan faydalandığını kararda aleyhine olduğuna vurgu yaptı.

Hem tecavüz hem darp etti

Oy birliği ile alınan kararı açıklayan Fadıl Aksun, Hakan Birgül’ün suçu gece işleyerek suçun tespitini zorlaştırdığının altını çizerek, Birgül’ün müştekiye tecavüz ettikten sonra ciddi şekilde darp ettiğini ve cep telefonunu kırdığını kararda dikkate aldıklarını söyledi.

Suçlu bulunduğu davalar ağır hapislik içeriyor

Sanık Hakan Birgül’ün yargılandığı 7 ayrı davanın ağır suçlar olduğuna dikkati çeken Aksun, suçların yasada ağır hapislik öngördüğünü belirtti.

Aksun, “Cinsel tecavüz” suçunun ömür boyu, “Zorla alıkoyma” 10 yıl, “Cinsel saldırı” 3 yıl, “Ağır bir suç işlemek kastıyla konuta girme” suçunun gece işlendiği için 7 yıl, “Kasti hasar” 3 yıl, “Ciddi darp” 3 yıl ve “Mülke tecavüz” suçunun 2 yıla kadar hapisliği olduğunu kaydetti.

“Tecavüz yaygınlaşan suç kategorisinde”

Aksun, işlenen cinsel suçların vahim ve yaygın suçlar olduğunu belirtti. Tecavüz suçlarının temel insan hakları ve özgürlük haklarının ihlal edildiğinin altını çizen Fadıl Aksun, cinsel suçların her geçen gün artmakta olup yaygınlaşan suçlar arasında olduğunu ifade etti.

Aksun, sanığı işlediği suçlardan suçlu bulup 9 yıl hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.