Tecavüze uğrayan 16 yaşındaki kız hamile

Dipkarpaz'da yaşayan 16 yaşındaki kıza 3 kişinin tecavüz ettiği belirlendi.İddialara göre kız 6.5 aylık hamile

Dipkarpaz'da yaşayan 16 yaşındaki kıza 3 kişinin tecavüz ettiği belirlendi.

Kızın polise verdiği ifadede tecavüz edenlerden birisinin amcaoğlu, diğerinin dayıoğlu olduğunu bir diğer kişinin de aile dışından birisi olduğunu söyledi.

İddialara göre kız 14 yaşındayken çocuğa tecavüz ettiği söylenen amcasının oğlu ise yine iddiaya göre kendi öz yeğenine arkadaşlarının tecavüz etmesine de aracı oldu.

Sosyal Hizmetler Dairesi olayla ilgili gerekli işlemleri başlatırken, polis de geniş çaplı soruşturma başlattı. Konuyla ilgili 3 kişi tutuklanarak İskele Polis Müdürlüğü'ne götürüldü.

Tecavüze uğrayan kızın hamile olduğu iddiası

Edinilen bilgilere göre, tecavüz mağduru 16 yaşındaki kızın 6.5 aylık hamile olduğu iddia ediliyor.