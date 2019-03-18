Tecridi protesto eden Zülküf Gezen cezaevinde yaşamına son verdi

Tekirdağ Cezaevi’nde bulunan ve 1 Mart’tan bu yana açlık grevinde olan Zülküf Gezen yaşamına son verdi.

Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevinde 1 Mart’tan bu yana ‘PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması’ talebiyle süresiz dönüşümsüz açlık grevine giren Zülküf Gezen’in dün gece yaşamına son verdiği öğrenildi.

Gezen’in cenazesi gece yarısından sonra Diyarbakır’a getirilirken, ardından ranger ve sivil araçlar eşliğinde Yeniköy Mezarlığı’na götürüldü. Yeniköy Mezarlığı’nı da zırhlı araçlar ve çevik kuvvet ekipleri ile abluka altına alan polis, HDP’li vekillerin mezarlığa girişine izin vermedi. Cenaze, polis eşliğinde bazı aile bireylerinin de katılımıyla defnedildi.

MEZAR ZİYARETİNE POLİS SALDIRISI

Öte yandan Gezen’in kabrini ziyaret etmek üzere Yeniköy Mezarlığı’na gitmek isteyen kitleye polis saldırdı.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Mehmet Arslan ve partinin bölge vekillerinin de aralarında bulunduğu kalabalığın önü mezarlık girişinde kesildi. Buraya kalkan ve zırhlı araçlarla barikat kuran polis, kitleye tazyikli suyla saldırdı.

Polis ile vekiller arasında uzun süren saldırının ardından vekiller barikatı aştı. Mezarlık içinde bir kez daha polisler tarafından çembere alınan vekillerin kabrin başına gitmesine izin verilmedi. Vekiller Gezen ailesine taziye ziyaretinde bulunmak üzere Şaklat Yasevi’ne doğru geçti.