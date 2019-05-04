  • BIST 93.946
  • Altın 245,258
  • Dolar 5,9601
  • Euro 6,6727
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı: 4 su firmasından test amaçlı numuneler alındı

TED Koleji Anasınıf Öğrencileri “Dr. Fazıl Küçük ve Millî Mücadele” Temalı Sergiyi Ziyaret Etti…

» »
TED Koleji Anasınıf Öğrencileri “Dr. Fazıl Küçük ve Millî Mücadele” Temalı Sergiyi Ziyaret Etti…
TED Koleji Anasınıf Öğrencileri “Dr. Fazıl Küçük ve Millî Mücadele” Temalı Sergiyi Ziyaret Etti…

TED Koleji İlkokulu öğretmen ve öğrencilerinden oluşan bir grup, Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi öncülüğünde Kıbrıs Türk Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün 35. ölüm yıl dönümü anısına hazırlanan ve Kıbrıs Sanat Merkezi’nde sergilenen “Dr. Fazıl Küçük ve Millî Mücadele” temalı sergiyi gezdiler.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, öğrenciler gerek milli mücadele yılları gerekse Dr. Fazıl Küçük’ü anlatan resim, heykel, fotoğraf, seramik ve o yıllara özgü objelerin yer aldığı sergiyi gezerek, bilgiler aldı.

Hem Sanatsal Hem de Tarihsel Bilgiler Veren Çok Güzel Bir Sergi…

TED Koleji İlkokulu sınıf öğretmenlerinden Metin Güneş, Kıbrıs Türk toplumunun önemli lideri Dr. Fazıl Küçük’ü öğrencilere daha yakından tanıtmak, tarihimizi sergide sergilenen görsel ve işitsel materyallerle daha iyi anlamaları için sergiye geldiklerini söyledi.

Çocukların eserleri merakla izlediğini ifade eden Güneş, “Mücadele dönemini anlayarak ve hissederek Kıbrıs Türkü’nün lideri Dr. Fazıl Küçük hakkında daha detaylı bilgi edindiler. Çocuklar kitaplarda yer alan bazı resimlerle karşılaştılar. Dr. Fazıl Küçük’ü ve Millî Mücadele günlerini anlatan çok önemli bir sergi. Herkesi Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi Kıbrıs Sanat Merkezi’nde yer alan sergiyi izlemeye davet ediyorum. Bütün yönleriyle incelenmesi gereken hem sanatsal hem de tarihsel bilgiler veren çok güzel bir sergi. Emeği geçenleri tebrik ediyorum” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • YDÜ Mezunlar Buluşması Heyecanı: 1. Mezunlar Buluşması Etkinliği 4 Mayıs’ta Yapılıyor02 Mayıs 2019 Perşembe 16:10
  • YDÜ Uluslararası 9. Fotoğraf Günleri açılışı yapıldı02 Mayıs 2019 Perşembe 15:52
  • İspanya’da düzenlenen Biyoteknoloji Kongresi’nde YDÜ araştırmacılarının 4 sözlü sunumu ile 6 poster bildirisi ilgi odağı oldu02 Mayıs 2019 Perşembe 11:40
  • Kazakistan Sanatçısı Bahytkan Myrzahmetov’un Kişisel Resim Sergisi ile Özbekistan Sanatçıları Sergisi açıldı30 Nisan 2019 Salı 14:23
  • Yakın Doğu İlkokulu Velilere Yönelik Sınav Kaygısı Semineri Düzenlendi…30 Nisan 2019 Salı 14:21
  • YDÜ III. Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyum’unda iki bildiri sundu.30 Nisan 2019 Salı 14:18
  • “Kazakistan Sanatçıları Resim Sergisi” Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar Tarafından Açıldı29 Nisan 2019 Pazartesi 13:36
  • YDÜ “9. Uluslararası Fotoğraf Günleri” Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Katılımı ile 2 Mayıs’ta Başlıyor…29 Nisan 2019 Pazartesi 13:34
  • AKADEMİADA X. Uluslararası Sanat Akademisi Yakın Doğu Üniversitesinde Başlıyor…27 Nisan 2019 Cumartesi 11:51
  • “Kazakistan Sanatçıları Resim Sergisi” Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar Tarafından Açılıyor…27 Nisan 2019 Cumartesi 11:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti