TED Koleji Anasınıf Öğrencileri “Dr. Fazıl Küçük ve Millî Mücadele” Temalı Sergiyi Ziyaret Etti…

TED Koleji İlkokulu öğretmen ve öğrencilerinden oluşan bir grup, Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi öncülüğünde Kıbrıs Türk Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün 35. ölüm yıl dönümü anısına hazırlanan ve Kıbrıs Sanat Merkezi’nde sergilenen “Dr. Fazıl Küçük ve Millî Mücadele” temalı sergiyi gezdiler.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, öğrenciler gerek milli mücadele yılları gerekse Dr. Fazıl Küçük’ü anlatan resim, heykel, fotoğraf, seramik ve o yıllara özgü objelerin yer aldığı sergiyi gezerek, bilgiler aldı.

Hem Sanatsal Hem de Tarihsel Bilgiler Veren Çok Güzel Bir Sergi…

TED Koleji İlkokulu sınıf öğretmenlerinden Metin Güneş, Kıbrıs Türk toplumunun önemli lideri Dr. Fazıl Küçük’ü öğrencilere daha yakından tanıtmak, tarihimizi sergide sergilenen görsel ve işitsel materyallerle daha iyi anlamaları için sergiye geldiklerini söyledi.

Çocukların eserleri merakla izlediğini ifade eden Güneş, “Mücadele dönemini anlayarak ve hissederek Kıbrıs Türkü’nün lideri Dr. Fazıl Küçük hakkında daha detaylı bilgi edindiler. Çocuklar kitaplarda yer alan bazı resimlerle karşılaştılar. Dr. Fazıl Küçük’ü ve Millî Mücadele günlerini anlatan çok önemli bir sergi. Herkesi Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi Kıbrıs Sanat Merkezi’nde yer alan sergiyi izlemeye davet ediyorum. Bütün yönleriyle incelenmesi gereken hem sanatsal hem de tarihsel bilgiler veren çok güzel bir sergi. Emeği geçenleri tebrik ediyorum” dedi.