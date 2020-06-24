Tedavi altındaki Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu ile temasta bulunan 4 başkan karantinada

Yeni tip Koronavirüs testi pozitif çıkan ve Tunceli Devlet Hastanesi'nde tedavisine başlanan Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ile Munzur Özgür Aksın Meclisi Toplantısı'na katılan Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Hozat Belediye Başkanı Seyfi Geyik, Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan'ın bir hafta, Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun'un ise, 14 gün evinde karantinada kalacak.

Sözcü gazetesinden Evren Demirbaş’ın haberine göre, başkanlar ve ailelerinin sağlık durumlarının iyi olduğu ve herhangi bir hastalık belirtisi göstermedikleri belirtildi.

İl Sağlık Müdürlüğünün uyarısıyla kendilerini izole ettiklerini belirten Ovacık İlçe Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, "Biz geçen hafta iki toplantı yaptık belediye başkanın da olduğu kapalı bir mekanda toplantı vardı. Daha sonra 4 belediye başkanımızı çay içmek için makama çağırmıştı orada uzun bir süre kaldık. Sonrasında böyle bir durum yaşanınca o toplantıda bulunan kişileri Sağlık İl Müdürlüğü tespit etmiş toplantıda bizimde adımız olduğundan dolayı dün Sağlık Müdürlüğü tarafından arandık izole olmamız gerektiğini söylediler bizde ikazlara uyuyoruz. Şu anda bende bir belirti yok iyiyim." ifadesini kullandı.