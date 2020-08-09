Tedavi amaçlı başladığı yüzmede madalyalara doymuyor

Küçük yaşta tedavi amaçlı başladığı yüzmede 95'i birincilik olmak üzere 180 madalya kazanan milli yüzücü Nil Şahin'in hedefi 2021 yılında düzenlenmesi beklenen dünya şampiyonası ve paralimpik oyunlarında derece elde etmek.

Doğuştan omuriliğinde anomali rahatsızlığı (spina bifida) bulunan Nil Şahin, tedavi amacıyla 3 yaşında yüzmeyle tanıştı. Yüzmeyi profesyonelce sürdüren milli yüzücü, 15 yılda kazandığı şampiyonluk ve madalyalarla başarıdan başarıya koşuyor.

18 yaşındaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 yaşından beri aralıksız yüzdüğünü söyledi.

Tedavi amaçlı başladığı yüzmede kendisini bir anda yarışlarda bulduğunu anlatan Şahin, şöyle devam etti:

"Kendimi bildim bileli yüzüyorum. Haftanın 6 günü 2 saat antreman yapıyorum. 2021 yılında düzenlenmesi beklenen dünya şampiyonası ve paralimpik oyunlarına hazırlanıyorum. İki yarışmada da şampiyon olup bayrağımızı göndere çektirmek istiyorum. Bugüne kadar katıldığım yarışmalarda 95'i birincilik olmak üzere 180 madalya kazandım. Bunlara yenilerini eklemek istiyorum."

"Annemin doğum gününde yürümeye başladım"

Şahin, yüzmenin hayatında çok değerli olduğunu ve hayatını değiştirdiğini dile getirdi.

Hastalığı nedeniyle bir dönem yürüyemediğini ifade eden Şahin, "Yüzme sayesinde annemin doğum gününde yürümeye başladım. Yüzme benim için çok önemli. Yüzme sayesinde arkadaş çevremi de genişlettim. Yüzme pozitif bir insan olmamı sağladı." dedi.

Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle 3 ay yüzmeye ara vermek zorunda kaldığını aktararak, "Aranın ardından tekrar antrenmanlara yavaş yavaş başladık. Şu anda devam ediyoruz. Pandemiden dolayı yüzmeden ayrı kaldık ve yüzmeyi çok özledim. Aranın ardından yüzemeyeceğim diye çok korktum. Ama suya girince hemen alıştım." ifadelerini kullandı.

"Nil hedeflerimizi gerçekleştiren başarılı bir sporcu"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Paralimpik Branşlar Spor Koordinatörü Mehmet Fatih Kurt ise Nil Şahin'in gelişime açık bir sporcu olduğunu ifade etti.

Nil'in kendisini sürekli geliştirdiğini vurgulayan Kurt, şunları kaydetti:

"Nil hedeflerimizi gerçekleştiren başarılı bir sporcu ve üstüne koyarak devam ediyor. 2021'deki dünya şampiyonasına hazırlanıyoruz. Bugüne kadar 180 madalya kazandı. Hedefimiz bunların arasına uluslararası madalyalar ve şampiyonluklar eklemek. Koronavirüs nedeniyle bir süre ara verdik. İlk kez böyle bir durumla karşılaştık. Şimdi önlemleri alarak devam ediyoruz."