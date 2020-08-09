  • BIST 1.061
  • Altın 477,157
  • Dolar 7,2075
  • Euro 8,4903
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 993 test yapıldı, 1 pozitif vakaya rastlandı,9 kişi taburcu edildi

Tedavi amaçlı başladığı yüzmede madalyalara doymuyor

»
Küçük yaşta tedavi amaçlı başladığı yüzmede 95'i birincilik olmak üzere 180 madalya kazanan milli yüzücü Nil Şahin'in hedefi 2021 yılında düzenlenmesi beklenen dünya şampiyonası ve paralimpik oyunlarında derece elde etmek.
Tedavi amaçlı başladığı yüzmede madalyalara doymuyor

Doğuştan omuriliğinde anomali rahatsızlığı (spina bifida) bulunan Nil Şahin, tedavi amacıyla 3 yaşında yüzmeyle tanıştı. Yüzmeyi profesyonelce sürdüren milli yüzücü, 15 yılda kazandığı şampiyonluk ve madalyalarla başarıdan başarıya koşuyor.

18 yaşındaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 yaşından beri aralıksız yüzdüğünü söyledi.

Tedavi amaçlı başladığı yüzmede kendisini bir anda yarışlarda bulduğunu anlatan Şahin, şöyle devam etti:

"Kendimi bildim bileli yüzüyorum. Haftanın 6 günü 2 saat antreman yapıyorum. 2021 yılında düzenlenmesi beklenen dünya şampiyonası ve paralimpik oyunlarına hazırlanıyorum. İki yarışmada da şampiyon olup bayrağımızı göndere çektirmek istiyorum. Bugüne kadar katıldığım yarışmalarda 95'i birincilik olmak üzere 180 madalya kazandım. Bunlara yenilerini eklemek istiyorum."

eylul.jpg

"Annemin doğum gününde yürümeye başladım"

Şahin, yüzmenin hayatında çok değerli olduğunu ve hayatını değiştirdiğini dile getirdi.

Hastalığı nedeniyle bir dönem yürüyemediğini ifade eden Şahin, "Yüzme sayesinde annemin doğum gününde yürümeye başladım. Yüzme benim için çok önemli. Yüzme sayesinde arkadaş çevremi de genişlettim. Yüzme pozitif bir insan olmamı sağladı." dedi.

Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle 3 ay yüzmeye ara vermek zorunda kaldığını aktararak, "Aranın ardından tekrar antrenmanlara yavaş yavaş başladık. Şu anda devam ediyoruz. Pandemiden dolayı yüzmeden ayrı kaldık ve yüzmeyi çok özledim. Aranın ardından yüzemeyeceğim diye çok korktum. Ama suya girince hemen alıştım." ifadelerini kullandı.

nil-001.jpg

"Nil hedeflerimizi gerçekleştiren başarılı bir sporcu" 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Paralimpik Branşlar Spor Koordinatörü Mehmet Fatih Kurt ise Nil Şahin'in gelişime açık bir sporcu olduğunu ifade etti.

Nil'in kendisini sürekli geliştirdiğini vurgulayan Kurt, şunları kaydetti:

"Nil hedeflerimizi gerçekleştiren başarılı bir sporcu ve üstüne koyarak devam ediyor. 2021'deki dünya şampiyonasına hazırlanıyoruz. Bugüne kadar 180 madalya kazandı. Hedefimiz bunların arasına uluslararası madalyalar ve şampiyonluklar eklemek. Koronavirüs nedeniyle bir süre ara verdik. İlk kez böyle bir durumla karşılaştık. Şimdi önlemleri alarak devam ediyoruz."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Muharrem İnce bombayı patlattı08 Ağustos 2020 Cumartesi 15:17
  • Bıtlıs'te 4,6 Büyüklüğündekı Deprem08 Ağustos 2020 Cumartesi 10:49
  • İnce’nin partisi için 3 isim önerisi08 Ağustos 2020 Cumartesi 09:33
  • Yargıtay, WhatsApp'ta 'Slm seni ve kalbini nasıl kazanabilirim' mesajını suç saydı, hapis cezası verdi07 Ağustos 2020 Cuma 21:33
  • Şanlıurfa'da koronavirüs test kitleri arızalı çıktı!07 Ağustos 2020 Cuma 18:00
  • Türk Tabipleri Birliği'nden KKTC'ye övgü:"Pandemi yönetiminde örneksiniz; Biz de ibretle izliyoruz"07 Ağustos 2020 Cuma 17:30
  • Erdoğan'dan döviz kuru artışı yorumu: Kimse halkı yanıltmaya çalışmasın, dünden daha güçlüyüz07 Ağustos 2020 Cuma 14:44
  • Ayasofya'da üçüncü cuma namazı07 Ağustos 2020 Cuma 14:31
  • AK Parti sözcüsü Çelik: 'Türkiye yükselmeye devam eden güçtür'07 Ağustos 2020 Cuma 14:20
  • Türkiye'de 83 yerleşim yeri karantinaya alındı07 Ağustos 2020 Cuma 13:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti