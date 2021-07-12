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Tedavi Edilmeyen Akneler İz ve Lekelere Neden Olabilir

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Tedavi Edilmeyen Akneler İz ve Lekelere Neden Olabilir
Tedavi Edilmeyen Akneler İz ve Lekelere Neden Olabilir

Akne ya da yaygın bilinen adıyla ergenlik sivilceleri hakkında önemli bilgiler veren Dermatoloji Uzmanı Dr. Ahmet Öztürk, “Akne, yağ bezlerinin uzun süreli ve tekrarlayıcı iltihabi bir hastalığıdır. Tedavi edilmediğinde ya da sıkılıp kurcalandığında iz ve lekelerin oluşmasına neden olabilir” dedi.

Deri içerisinde, özellikle yüz-boyun bölgesi başta olmakla birlikte saçlı deri, omuzlar, sırt, göğüs ve kalçalarda binlerce minik yağ bezesi olduğunu ve aşırı çalışan yağ bezlerinin deriyi gereksiz yere fazla yağlandırdığı bilgisini veren Dermatoloji Uzmanı Dr. Ahmet Öztürk, “Yapılan yağlar, yağ bezi kanalının içinde katılaşarak tıkaç oluşturur. Tıkacın gerisinde biriken hücre kalıntıları ve yağlar, bakterilerin (genellikle propionibacterium acnes) eklenmesi ile kırmızı, hassas, sert ve iltihaplı şişliklere dönüşür. Bu değişiklikler deride; siyah nokta, kızarık sivilceler bazen de derin kist ve nodüller olarak ortaya çıkar” şeklinde konuştu.

BAZEN 20’Lİ YA DA 30’LU YAŞLARDA BAŞLAYABİLİR

Aknelerin genellikle ergenlik döneminin başlamasıyla birlikte görüldüğünün altını çizen Uzm. Dr. Öztürk “Bazen 20’li ya da 30’lu yaşlarda da akne rahatsızlığı başlayabilmektedir. Kadın ve erkeklerde görülme sıklığı eşittir. Kimi zaman ergenlik çağından erişkinliğe kadar uzun yıllar devam edebilir” ifadelerini kullandı.

SİNİRSEL GERGİNLİK VE STRESE BAĞLI OLUŞABİLİYOR

Aknenin ortaya çıkmasında ve devam etmesinde etkili olan faktörler hakkında bilgi veren Dr. Ahmet Öztürk, bunları şu şekilde sıraladı;

- Hormonal düzensizlik, bozukluk ya da normal hormonal değişikliklere karşın yağ bezlerinin aşırı duyarlı olması. Bu durum bazen saç dökülmesi ve kıllanmanın da eşlik etmesine neden olur.

- Kalıtsal yatkınlık.

- Sinirsel gerginlik ve stres. 

- Glisemik indeksi yüksek karbonhidrat tüketimi.

İLAÇ TEDAVİSİ KİŞİYE GÖRE DEĞİŞİR

Akne sorununda ilaç tedavisinin kişiye göre değişeceğini ifade eden Dr. Öztürk, şu bilgileri paylaştı:

“Tedavide kullanılan çok çeşitli ilaçlar vardır. İlaç seçimi hastanın yaşına ve cinsiyetine, sivilcelerin türü, şiddeti ve yoğunluğuna göre yapılır. Her ilaç her hasta için uygun olmayabilir. Belirli aralıklarla ilaçların değiştirilerek kullanılması ve belli aralıklarla kontrol yapılması gereklidir.”

UZMAN KONTROLÜNDE KALICI TEDAVİ MÜMKÜN

Son yıllarda akne tedavilerinin de geliştiğini belirten Öztürk, “Dermatoloji uzmanı kontrolünde, bazen kombine ilaçların kullanımı ile ağır ve yaygın, iz bırakma riski taşıyan ya da inatçı ve geçmeyen sivilcelere yönelik etkili ve büyük oranda kalıcı tedavi mümkündür” dedi. 

ARKADAŞ VE KOMŞU TAVSİYESİ İLE İLAÇ KULLANIMI YANLIŞ

Sözlerinin devamında akne ile ilgili önemli hususları sıralayan Uzm. Dr. Ahmet Öztürk, şu uyarılarda bulundu: 

- Akne tedavi edilmezse iz kalma riski artar.

- Akneleri sıkmak, kaşımak, kopartmak, iltihaplanmasına ve doku hasarına neden olur. Bu da iz ve leke kalmasına yol açabilir.

- Akne derinin bir hastalığı olup deri hastalıkları uzmanınca tedavisi en uygunudur.

- Tedavisi kişiye göre değiştiğinden arkadaş ve komşu tavsiyesiyle ilaç kullanımı yanlıştır.

- Sivilcesi olmayanlar için bu rahatsızlık basit görünse de, gençler için özellikle dışarıdan görünen bölgelerinde meydana gelen akneler son derece önem arz etmektedir. Aknenin tedavisi günlük verim, sosyal yaşam ve kendine güven açısından son derece olumlu etkiler yaratır.

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