18 Temmuz 2021
"Toplam 10.763 test yapıldı, 82'si yerel 100 pozitif vakaya rastlandı, 156 kişi taburcu edildi"
Son 24 saatte yapılan test sayısı 10.763 olup, 82'si yerel 100 pozitif vakaya rastlanmış, 156 kişi taburcu edilmiştir.
3 kişi yurt dışından hava yolu ile gelmiştir. 15 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 82 kişi ise yerel vakadır.
26 kişi Lefkoşa, 35 kişi Girne, 16 kişi Gazimağusa, 2 kişi Güzelyurt, 1 kişi Lefke , 2 kişi İskele Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Lefkoşa Merkez-4 / Marmara-1/ K.kaymaklı-1/ Dumlupınar-1/ Dereboyu-1/ Köşklüçiftlik-1/ Ortaköy-1/ Yenikent-5 / Akıncılar-1 / Gaziköy-1/ Alayköy-1/ Taşkınköy-2/ Sulariçi-1/ Gönyeli-5
Girne
Girne Merkez- 19 / Doğanköy-1/ Alsancak-4 / Karakum-1/ Lapta-1/ Çatalköy-2/ Karşıyaka-1/ Aşağı Girne-1/ Zeytinlik-1/ Dikmen-2 / Ozanköy-2
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez-10/ Yeniboğaziçi-2/ Maraş-2 / Karakol-1/ Kaliland-1
İskele
Kuzucuk-1/ Topçuköy-1
Güzelyurt
Güzelyurt Merkez-2
Lefke
Lefke Merkez- 1
18 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 10.763
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 100
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 15
Yerel Vaka Sayısı: 82
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 156
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.727.092
Toplam Vaka Sayısı: 9890
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 8534
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1320
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 95
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1067
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 155
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 36
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 905
Güvende lKal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 230
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 265
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1992
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 26.245
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