Tedavisi zor yaralar için iyileşme sürecini hızlandıran elektrik jeli üretildi

Kronik yaraların onarılmasına yardımcı olan elektrik jeli, diyabetli hastalarda bacak ülserleri de dahil olmak üzere tedavisi zor yaralanmaları iyileştirmek için yeni bir yol sunabilir.

Çinli bilim insanları tarafından geliştirilen elektronik jelin tedavisi zor yaralar için faydalı olacağı açıklandı.

Vücutta herhangi bir yara türü oluştuğunda, vücut doğal olarak yaranın kenarlarında küçük bir elektrik akımı üretir. Araştırmacılara göre, bu akım bir AA pilden 15 kat daha zayıf bir voltajla gerçekleşir.

Onarım hücreleri daha sonra elektrik yükü tarafından çekilir ve iyileşme sürecini başlatarak bölgeye hareket eder. Biyouyumlu Kendi Kendine Çalışan Piezoelektrik Hidrojel olarak bilinen yeni jel de bu etkiyi taklit ederek iyileşme sürecini hızlandırıyor.

CİHAZ GEREKTİRMİYOR

Halihazırda harici elektrik iyileşmeyi hızlandırmak için kullanılıyor. Elektrotların doğrudan yaranın üzerine yerleştirildiği giyilebilir cihazlar, hastanelerde ve diğer sağlık merkezlerinde mevcut.

Elektrik jeli ise harici bir cihaz gerektirmiyor ve kristallerin mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürdüğü piezoelektrik teknolojisini kullanıyor.

Applied Materials & Interfaces dergisinde yayınlanan çalışma, jelin onarım hücrelerini çektiğini ve büyüme faktörleri de dahil olmak üzere bölgedeki iyileştirici bileşiklerin sayısını önemli ölçüde artırdığını gösterdi.