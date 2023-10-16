  • BIST 7994.57
  • Altın 1717.877
  • Dolar 27.8161
  • Euro 29.389
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKABM Gazze'de 1 milyon kişinin evlerini terk ettiğini açıkladı

Tedbir, Felaketin Önünde İlk Kalkan

» »
Yangın Güvenliği İçin Almanız Gereken 8 Önemli Tedbir
Tedbir, Felaketin Önünde İlk Kalkan
  1. İş yeri ve konutlarınızdaki elektrik tesisatlarında, yüklenmeden dolayı meydana gelebilecek olan kısa devreleri önlemek amacıyla elektrik tesisatlarınızın kontrolünü uzman kişilere yaptırınız. Elektrik tesisatına yüklenmemek için, fazla elektrik akımı ile çalışan cihazları (ütü/fön/tost makinesi, mikrodalga vb.) aynı zamanda ve çoklu prizlerde çalıştırmayınız. Katlanarak zamanla zarar görmüş uzatma kablolarını kullanmaktan kaçınınız.
  2. İkametgah veya iş yerinizde gaz kaçağı olduğunu düşündüğünüz durumda elektrik prizlerini açmayınız. İçeride biriken gaz sıkışması nedeniyle, kıvılcım oluşturabilecek bir alet ile (cep telefonu, fener vb. gibi) içeriye girmeyiniz. Elektriği şalterden kapatın, kapı ile pencereli açın ve son olarak bir süpürge yardımıyla ortamda biriken gazın dışarıya tahliyesini sağlayınız.   
  3. 01 Mayıs – 31 Ekim tarihleri arasında, temizlik maksatlı olsa bile her türlü ateş yakmak yasaktır. Ateş yakmaya müsait olmayan alanlarda, yakılan ateşin kontrolümüz dışına çıkıp yangına sebep olabileceği unutulmamalıdır.
  4. Çevreye atılan cam şişeler ve içi su dolu pet şişeler, güneş altında kaldığı zaman mercek görevi görüp yangına sebep olduğundan çevreye, yol kenarlarına, ormanlık alanlar ve arazilere cam ve pet şişe atılmamalıdır.
  5. Tamamen söndüğünden emin olmadan sigara izmaritlerini çevreye, yol kenarlarına, çöp bidonları içerisine, ormanlık alanlar ve arazilere veya yanabilecek madde ve malzemeler üzerine atmayınız.
  6. Özel, tarımsal, toplu taşıma ve akaryakıt taşıyan araçların servisini, bakımını, egzoz ve lastik kontrollerini zamanında yaptırmanız halinde, meydana gelecek yakıt sızmaları, kısa devreler ve egzozlardan çıkacak kıvılcımların yangına sebep olması önlenecektir.
  7. Araçlarınızın içerisinde, iş yeri ve evlerinizde, yangın söndürme cihazı bulundurulması ve bu cihazın kullanımının öğrenilmesi, çıkacak olası bir tehlikeyi ve yangının büyümesini önleyecektir.
  8. İş yeri ve evinizi yangın riskine karşı sigortalamanız, oluşacak maddi hasarı gidermenizde size yardımcı olacaktır.
  9. Tehlike teşkil eden trafo merkezi, elektrik direği, birbirine temas edebilecek elektrik telleri ve ayrıca kötü hava koşullarında, elektrik tellerinin üzerine düşebilecek ağaç dalları gördüğünüzde 188 Elektrik Arıza hattını arayınız.
  10. Herhangi bir duman veya ateş belirtisi gören vatandaşlarımızın hemen 199 İtfaiye Yangın İhbar Hattı, 177 Orman Yangın İhbar Hattı veya 155 Polis Hattına ulaşmaları önemle rica olunur.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Tatar: Tanınma hedefimize ulaşacağımıza inancımız tamdır16 Ekim 2023 Pazartesi 14:45
  • Yaralama ve Kanunsuz Bıçak Taşımak16 Ekim 2023 Pazartesi 14:45
  • KKTC’de ikamet izinsiz ikamet etmek16 Ekim 2023 Pazartesi 14:44
  • İskele'de Hırsızlık ve Mülke Tecavüz, boş tüp gazlarını çaldılar!16 Ekim 2023 Pazartesi 14:42
  • Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak16 Ekim 2023 Pazartesi 09:06
  • Öğretmenler İskele'de yürüyecek!16 Ekim 2023 Pazartesi 09:02
  • Yağışlı havanın salı gününe kadar devam etmesi bekleniyor16 Ekim 2023 Pazartesi 08:59
  • KKTC Güncel Kur Tabloları16 Ekim 2023 Pazartesi 08:55
  • KTOEÖS bugün 19 okulda eylem yapacak16 Ekim 2023 Pazartesi 08:54
  • Tatar, Bakü’de iş insanlarıyla buluştu…15 Ekim 2023 Pazar 14:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti