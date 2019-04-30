Tedbirinizi bugünden alın! Benzinciler ve marketler yarın kapalı olacak

Kıbrıs Türk Benzinciler Birliği, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla yarın tam gün benzin istasyonlarının kapalı olması yönünde karar aldı
Kıbrıs Türk Benzinciler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Levent Çağdal yazılı açıklamasında, birlik yönetim kurulunun aldığı bu yöndeki kararı duyurarak, halkı, mağdur olmaması için akaryakıt ikmallerini erkenden yapması çağrısında bulundu.
Yarın ayrıca 1 Mayıs nedeni ile market ve süpermarketler de kapalı olacak.
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