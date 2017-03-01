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"Tedbirlerin alınması için illa birilerinin ölmesi mi lazım?"

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"Tedbirlerin alınması için illa birilerinin ölmesi mi lazım?"
KKTC’nin genelinde yaşanan iş kazaları ölümlere ve ağır yaralanmalara neden olurken, denetimsizlik nedeniyle hala daha tedbir alınmadan iş yapılmaya devam ediliyor.

 Yetkililerin meydana gelen iş kazalarından sonra yaptıkları açıklamalar sonrasından yine bildik görüntülerin ortaya çıkması vatandaşın tepkisine neden oluyor.

 Gönyeli Bölgesinde, Gönyeli Belediyesi karşısında,  yapımı devam eden bir binada çalışan işçilerin yeterli güvenli önlemler alınmadan çalışma yapması, vatandaşların dikkatini çekti. Sosyal medyada paylaştıkları resimde tehlikenin boyutunu da gözler önüne seren vatandaşımız yetkilileri göreve davet etti.

Sosyal medyada tehlikenin boyutunu fotoğraflar ile gözler önüne seren duyarlı vatandaş, yazmış olduğu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Özel sektörde sendikalaşma yıllardır hayata geçirilemiyor. Çalışma hayatında emek sömürülmeye devam ediyor. Gerçekten bu ülkede insan ve insan hayatı ne kadar umurumuzda? Tedbirlerin alınması için illa birilerinin ölmesi mi lazım? Fotoğrafın çekildiği yer Gönyeli Belediyesi karşısı. Duyarlı bir vatandaş olarak yetkilileri göreve çağırıyorum. Tabi sesimizi duyan olursa.“

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