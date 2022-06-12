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Tedbirsizliğinin Sonucu Yangına Sebep Oldu

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Tedbirsizliğinin Sonucu Yangına Sebep Oldu

11.06.2022 tarihinde, saat 14:00 sıralarında, Serhatköy’de F.İ.(K-48)’in, ikamet ettiği evinin bahçesinin temizliğini yaptığı esnada gerekli emniyet tedbirlerini almamasından dolayı söndürülmemiş ateşin kuru otları tutuşturması sonucu bir yangın meydana gelmiştir.

Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, 15 dönümlük alandaki kuru otlar yanarak zarar görmüştür.

Bahse konu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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