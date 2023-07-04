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Tedbirsizlik ve İhmalkarlık Sonucu Yangına Sebep Olmak

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Tedbirsizlik ve İhmalkarlık Sonucu Yangına Sebep Olmak
Tedbirsizlik ve İhmalkarlık Sonucu Yangına Sebep Olmak

03.07.2023 tarihinde, saat 14:00 sıralarında, Gazimağusa’da 15 Ağustos Bulvarı üzerinde bulunan Seralar Bölgesinde, M.B.(E-39) kendisine ait sera içerisinde gerekli önleyici tedbirleri almadan spiral makinesi ile demir kestiği sırada, makineden atılan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu bir yangın meydana geldi.

Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, sera içerisinde bulunan 200 metre uzunluğundaki plastik su borusu, aynı bölgede bulunan başka bir seranın üst naylonları ve içerisindeki 4 top damlama lastiği ile 350 metre uzunluğundaki su borusu tamamen, 2 adet nar, 5 adet narenciye ve 2 adet incir ağaçları ise kısmen yanarak zarar görmüştür.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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