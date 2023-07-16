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Tedbirsizlik ve İhmalkarlık Sonucu Yangına Sebep Olmak

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Tedbirsizlik ve İhmalkarlık Sonucu Yangına Sebep Olmak
Tedbirsizlik ve İhmalkarlık Sonucu Yangına Sebep Olmak

15.07.2023 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Gemikonağı’nda bir şahsa ait arazi içerisinde, M.C.O.(E-28) gerekli önleyici tedbirleri almadan kaynak makinesi ile demir kaynakladığı sırada, makineden çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu bir yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, yarım dönümlük alan içerisindeki kuru otlar yanmıştır.

Bahse konu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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