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Teğmenlerin ihraç süreci başladı, Akarsu savunması için YDK'ya çağırıldı

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YDK, teğmenlerin ihracını görüşmek üzere 16 Ocak'ta toplanacak
Teğmenlerin ihraç süreci başladı, Akarsu savunması için YDK'ya çağırıldı

Gazeteci Müyesser Yıldız, mezuniyet töreninin ardından kılıç çatarak "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atan teğmenlerin TSK'dan ihraç sürecinin başladığını, Kıdemli Teğmen Talip İzzet Akarsu'nun 16 Ocak'ta savunmasını yapmak üzere YDK'ya çağırıldığını belirtti. 

Kara Harp Okulu mezuniyetinde resmi tören sona erdikten sonra kılıç çatarak subay andı okuyan ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atan teğmenlerin ihraç süreci başladı. 

Gazeteci Müyesser Yıldız, Kıdemli Teğmen Talip İzzet Akarsu'ya tebligat yapıldığını ve 16 Ocak'ta savunmasını yapmak üzere YDK'ya çağırıldığını duyurarak şu ifadeleri kullandı: 

 

"30 Ağustos'taki mezuniyet töreninden sonra kendi aralarında kılıç çatarak Subay Andı'nı okuyup, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diyen teğmenlerin TSK'dan ihraç süreci başladı. İhracı görüşecek olan Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu, ilk tebligatını bu sabah Kıdemli Teğmen Talip İzzet Akarsu'ya yaptı. Akarsu 16 Ocak'ta savunmasını yapmak üzere YDK'ya çağırıldı. Akarsu'ya gönderilen tebligatta şöyle denildi:

 

'Hakkınızda başlatılan Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilmesi işleminize ilişkin durumunuzun görüşüleceği KKK'lığı Yüksek Disiplin Kurulu toplantısı 16 Ocak 2025 saat 14.00'te yapılacaktır. Konuya ilişkin olarak; eğer sözlü ifade vermek istiyorsanız bu hususta dilekçe ile talepte bulunmanız gerekmektedir. Ayrıca belirtilen tarih, saat ve yerde bir numaralı günlük üniformayla hazır bulunmanız gerekmekte olup, avukatınız ile birlikte sözlü ifade verecekseniz avukat bilgisini bildirerek vekaletnamesini göndermeniz gerekmektedir.'"

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