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Tehdit ve küfürlerle ilgili polis ve savcılığa dosya!

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Cumhurbaşkanı ile aile fertlerine ölüm tehdidi yönelten kişilere karşı gerekli önlemlerin alınması istendi.
Tehdit ve küfürlerle ilgili polis ve savcılığa dosya!

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile ailesine yönelik son günlerde özellikle sosyal medya aracılığıyla ölüm tehditleri savuran, şiddet, küfür ve hakaret içerikli paylaşımlar yapan kişilerle ilgili bir dosya Cumhurbaşkanlığı tarafından Polis Genel Müdürlüğü ile Başsavcılığa iletildi. Her iki kuruma iletilen yazıda, Cumhurbaşkanı ile aile fertlerine ölüm tehdidi yönelten kişilere karşı gerekli önlemlerin alınması istendi.

Birçoğu Türkiye’de aktif hesap kullanıcısı olduğu gözlemlenen bu kişiler arasında KKTC yurttaşları da bulunuyor. Ölüm tehdidi, şiddet, küfür ve hakaret içeren paylaşımlar bugün Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu tarafından Başsavcı Behiç Öztürk’e, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Cenk Gürçağ tarafından ise Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu’na teslim edildi.

Polis Genel Müdürü Manavoğlu, konuya ilişkin kendileri tarafından halihazırda başlatılan bir çalışma bulunduğunu, bugün verilen dosyanın da eklenerek gereğinin süratle yapılacağını belirtti. Başsavcı Behiç Öztürk de “Tüm hassasiyetimizle çalışacağız” dedi.

Polis Genel Müdürlüğü ile Başsavcılığa, polisin ilgili birimlerince saptanacak olan benzeri diğer iletilere yönelik gerekli teknolojik tespitler de yapılarak, paylaşımların failleri hakkında tüm yasal işlemlerin gecikmeksizin yapılmasının gerekliliği hatırlatıldı.

Polis Genel Müdürlüğü ile Başsavcılığa bugün teslim edilen dosyanın bir kopyası TC Lefkoşa Büyükelçiliği’ne de iletildi.

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