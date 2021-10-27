Tehditle borç senedi imzalattı

Polis Basın Subaylığı açıkladı:
25.10.2021 tarihinde, Girne’de faaliyet gösteren bir iş yeri işletmecisi olan B.B.(E-40), müşterileri başka şirketlere yönlendirdiği gerekçesiyle işten çıkarmaya karar verdiği çalışanı D.K.(K-22)’ye, 26.860 TL’lik borç senedini imzalamasını sağlamak için adı edilene şiddet tehdidinde bulunup tehditle mal istemiş, akabinde adı edilenin konu borç senedini imzalamasını sağladığı tespit edilmiştir. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine B.B.(E-40) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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