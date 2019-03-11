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Tehlike çanları çalıyor: Türkiye resesyona girdi

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, ekonomi geçen yıl yüzde 2,6 büyüdü. Orta Vadeli Program'da 2018 büyüme hedefi yüzde 5,5 olarak belirlenmişti.
Tehlike çanları çalıyor: Türkiye resesyona girdi

Ekim, Kasım, Aralık aylarını kapsayan dördüncü çeyrekte ise ekonomi yüzde 3 daraldı. Reuters haber ajansının anketinde daralmanın yüzde 2,7 olacağı öngörülmüştü.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, büyüme verisini Twitter'dan yorumladı ve 'en kötü geride kaldı' dedi.

Albayrak ayrıca ekonomik görünümün yeniden toparlanma eğilimine girdiğini de ifade ederek "Tarihin en ciddi spekülatif saldırısının yanında küresel alanda büyümenin yavaşlama eğilimine girdiği döneme rağmen 2001 ve 2008 yıllarındakine benzer bir durum gerçekleşmemiş, süreç çok kısa sürede başarılı bir şekilde atlatılmıştır" dedi.

Geçen yıl özellikle Ağustos ayında TL'de yaşanan sert değer kaybıyla birlikte ekonomide sert iniş endişeleri artmış, Merkez Bankası'nın para birimindeki hızlı değer kaybını ve enflasyondaki yükselişi önlemek adına politika faizini yüzde 24'e çıkarmasıyla birlikte ekonomik büyümenin yerini daralmaya bırakacağı beklentileri güç kazanmıştı.

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(Yıllık bazda GSYH gelişim, %)

Kaynak: TÜİK

Büyümedeki zayıflamanın en önemli nedenlerinden birisi, geçen yılın son çeyreğinde iç talepte yaşanan sert daralma oldu.

TÜİK verilerine göre hanehalkının tüketimi 2018'in son çeyreğinde yüzde 8,9 daralırken, iç talep 2018'in genelinde ise sadece yüzde 1,1 büyüyebildi.

İç talepte sert daralma: -%8,9

(Hanehalkı harcamalarının gelişimi, %)

Kaynak: TÜİK

Yatırımlardaki daralma ise dördüncü çeyrekte yüzde 12,9 olarak gerçekleşti.

Büyümeyi destekleyen kalemler ise kamunun harcamaları ve dış ticaret dengesi oldu.

Kamu harcamaları dördüncü çeyrekte yüzde 0,5 arttı, 2018 genelinde ise yüzde 3 büyüdü.

Dördüncü çeyrekte ithalat yüzde 24 daralırken, ihracatta yüzde 10 büyüme kaydedildi ve böylece dış ticaret dengesi büyümeye olumlu katkı yapmış oldu.

Ekonomi resesyonda

Çeyrek bazında üst üste iki çeyrek daralan Türkiye ekonomisi 2009'dan bu yana ilk kez 'teknik resesyon' sürecine girmiş oldu.

Durgunluk anlamına gelen resesyon, ekonomik faaliyetteki daralmanın bir çeyrekten uzun sürmesi halinde kullanılan bir terim.

Ekonomi üst üste iki çeyrek daralarak resesyona girdi

(Çeyrek bazında GSYH gelişimi, %)

Kaynak: TÜİK

Finansta daralma çift hanede

Sektörler bazında bakıldığında ise dördüncü çeyrekte en sert daralmanın %16,2 ile finans ve sigortacılık alanında gerçekleştiği görülüyor.

İnşaat sektörü ise yüzde 8,7 küçülme kaydetti. Böylece üçüncü çeyrekteki yüzde 5'lik daralmanın ardından sektör iki çeyrek üst üste daralmış oldu.

Sanayide de dördüncü çeyrekte yüzde 6,4'lük bir küçülme yaşandı.

Sektörler bazında büyüme oranları

(Yıllık bazda değişimler, %)

Kaynak: TÜİK

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