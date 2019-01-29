Tehlike geliyorum diyor !...

KKTC’de yolların affedici olmaması ve kazaya davetiye çıkartması nedeniyle her gün meydana gelen trafik kazalarından yetkililerin ders almadığı gibi kazaya davetiye çıkartan yerlerin tamir edilmesi için girişimde bulunmadıkları öne sürülüyor.

KKTC’de yolların affedici olmaması ve kazaya davetiye çıkartması nedeniyle her gün meydana gelen trafik kazalarından yetkililerin ders almadığı gibi kazaya davetiye çıkartan yerlerin tamir edilmesi için girişimde bulunmadıkları öne sürülüyor.

Dikmen’de bulunan ve sürekli olarak yoğun bir şekilde kullanılan yolun, kazaya davetiye çıkartıyor 4 Ocak tarihli habere ve video görüntülere karşın, yolda herhangi bir tamir işleminin yapılmadığı gözlemlendi.

Dere yanından geçen yolun bazı kısımları çökerken, özellikle iki arabanın yan yana geldiği anlarda, yolun çöken ve tamir isteyen kısımlarının ciddi tehlike yarattığı ileri sürülüyor.

İsmi bizde mahfuz bir vatandaş, yaptığı açıklamada, ben Dikmen Bölgesindeki sitelerden birisinde oturuyorum. İşim gereği her gün Lefkoşa’ya gidip geliyorum. Bir süre önce yolun çöktüğünü ve bizler için tehlike yarattığını bildirmiştim. Bu konuda video da çekmiş ve tehlikenin ne kadar büyük olduğunu sosyal medyada göstertmek istemiştim dedi.

Ayni kaynak açıklamasına devamla, tüm ikazlarımıza karşın bu yolun o günden beridir tamir edilmediğini ve tehlikenin giderek büyüdüğünü gördüm. Yolun köprü kısmına konulan iki kulecik ile sözde tehlike var ikazı yapılmak isteniyor. Bunun gündüzü olduğu gibi geceside var. Gözünü karşıdan gelenin ışığı alan bir sürücü bu küçük kulecikleri görmezse ne olacağını varın siz söyleyin. İlgililer ve yetkililer bu kadar duyarsız mı ifadesinde bulundu.