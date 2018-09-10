Tehlike yaklaşıyor: Türkiye'nin döviz rezervi bitmek üzere

Merkez Bankası'nın net döviz rezervi açısından her geçen gün kan kaybettiğini belirten Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, "Anlaşılan bıçak kemiğe bayağı bayağı dayanmış. Çünkü durum gerçekten vahim!

Merkez Bankası'nın sekiz ayda net döviz rezervinin yüzde 34'ünü kaybettiğini aktaran Aktaş, "Merkez Bankası net döviz rezervi açısından her geçen gün kan kaybediyor. Geçen yılın sonunda 27.6 milyar dolar olan net rezerv, son verinin oluştuğu 31 Ağustos'ta 18.2 milyar dolara geriledi" dedi.

Aktaş'ın Dünya gazetesinde bugün yayımlanan yazısı şöyle:

"Analitik bilanço ve haftalık vaziyette yer alan verilerden yola çıkarak yaptığımız hesaplamalar, Merkez Bankası'nın net döviz rezervindeki kaybın sekiz ayda 9.4 milyar doları bulduğunu gösteriyor. Türkiye için 9.4 milyar dolarlık kaybın çok da önemli olmadığını söylemek tabii ki mümkün değil. Dikkat edelim; rezerv örneğin 109 milyardan 100 milyara inmiyor. 27.6 milyardan 18.2 milyara düşüş söz konusu.

Yani rezervdeki kaybın oranı çok yüksek. Merkez Bankası sekiz ayda net döviz rezervinin tam yüzde 34'ünü kaybetmiş durumda. Kabul etmek zorundayız, bu çok yüksek bir oran. Türkiye, örneğin önümüzdeki sekiz ayda mevcut rezervinin üçte birini daha kaybedemez.

'ARTIK SINIRA GELMİŞ SAYILIRIZ'

Artık sınıra gelmiş sayılırız. İşte bu yüzdendir ya tartışılacak ve eleştirilecek birçok yönü olmasına rağmen Türk Parası Kıymetini Koruma mevzuatında on yıl önceye dönülmesi göze alınarak ihracatçı dövizini yurda getirmek zorunda bırakılıyor.

Anlaşılan bıçak kemiğe bayağı bayağı dayanmış. Çünkü durum gerçekten vahim! Baksanıza Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın net döviz rezervi yalnızca ve yalnızca 18 milyar 151 milyon dolar.

Bu tutarın 'net döviz rezervi' olduğunu, dış varlıklardan döviz yükümlülüklerinin düşülmesiyle bulunduğunu belirtelim. Net döviz rezervinde sekiz ayda ortaya çıkan 9.4 milyar dolarlık kaybın üçte biri ağustos ayında yaşandı.

Net rezerv, ağustos ayında 3.1 milyar dolar azaldı. Bu azalmanın yarıdan fazlası da 24- 31 Ağustos haftasında oluştu. Merkez Bankası'nın net döviz rezervi, ağustos ayının son haftasında 1.8 milyar dolar geriledi. Rezerv, 10-17 Ağustos haftasında da 1.1 milyar dolarlık düşüş gösterdi. Merkez Bankası'nın net döviz rezervinde mart ayında 2.5, ocak ayında da 1.7 milyar dolarlık gerileme oldu.

9.4 MİLYARLIK ALTIN

Merkez Bankası'nın net döviz rezervinden başka tabii ki net altın rezervi de var. Merkez'in net altın rezerv rezervi 31 Ağustos itibarıyla 9.4 milyar dolar düzeyinde bulunuyor.

Yılın ilk sekiz ayında net döviz rezervi gerilerken, net altın rezervinde bir milyar dolarlık artış kaydedildi.

Merkez Bankası'nın döviz ve altından oluşan net rezervi geçen yıl sonunda 36 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu. Net rezerv 31 Ağustos'ta 27.6 milyar dolara geriledi."