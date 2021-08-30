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Tehlikeli Balıklar

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Tehlikeli Balıklar
Tehlikeli Balıklar

Güney Kıbrıs’taki profesyonel balıkçıların Akdeniz’de son yıllarda görülen yabancı balık türleriyle ilgili sorunlar yaşadığı belirtildi.

Alithia gazetesine göre, Baf Balıkçılar Birliği Başkanı Leonidas Leonidu, balıkçılık mesleğinin ve eko sistemin, çoğunun zehirli olduğu yabancı balık türleri nedeniyle tehlikeye girdiğini söyledi.

Leonidu, zehirli balıkların Akdeniz’e Süveyş Kanalı aracılığıyla Κızıldeniz’den geldiğini, bunlardan bazılarının aslan balığı, balon balığı ve sokan balığı olduğunu belirtti.

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