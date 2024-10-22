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Tehlikeli sürüş yapan araç sürücüsüne 8 bin 87 TL ceza!

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Girne’de tehlikeli sürüş yapan bir şoförün görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine harekete geçen Girne Polis Müdürlüğü Trafik ekipleri, söz konusu kişiyi tespit ederek 8 bin 87 TL 20 kuruş para ve 20 puan cezası cezası kesti.
Tehlikeli sürüş yapan araç sürücüsüne 8 bin 87 TL ceza!

Girne’de tehlikeli sürüş yapan bir şoförün görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine harekete geçen Girne Polis Müdürlüğü Trafik ekipleri, söz konusu kişiyi tespit ederek 8 bin 87 TL 20 kuruş para ve 20 puan cezası cezası kesti.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, olay bugün akşam saatlerinde Girne’de Mersin Caddesi’nde meydana geldi.

Önünde seyreden araçları tehlikeli ve ihtiyatsızca sağlayarak, tehlikeli sürüş yapan araç sürücüsüne ait görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Trafik ekipleri söz konusu araç sürücüsünü tespit etti. Tehlikeli sürüş yapan araç sürücüsüne işlediği trafik suçundan dolayı 8 bin 87,20 TL para ve 20 ceza puanı kesildi.

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