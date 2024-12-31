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Tehlikeli sürüş yapan motosiklet sürücüsüne para cezası ve trafikten men

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Yonca Kavşağı - Ercan ana yolunda tehlikeli sürüş yapan motosiklet sürücüsüne 18 bin 196,20 TL para cezası ve 45 ceza puanı uygulandı.
Tehlikeli sürüş yapan motosiklet sürücüsüne para cezası ve trafikten men

Yonca Kavşağı - Ercan ana yolu üzerinde motosikletin önünü havaya kaldırarak tehlikeli sürüş yapan sürücüye Demirhan Polis Karakolu tarafından ceza kesildi ve trafikten men edildi.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ihbar olarak değerlendirilmesi üzerine harekete geçen Demirhan Polis Karakolu ekipleri, motosiklet sürücüsünü tespit etti. Yapılan kontrollerde, sürücünün tehlikeli sürüş suçu işlediği ve motosikletin geçerli seyrüsefer ruhsatının bulunmadığı belirlendi. Motosiklet sürücüsüne toplam 18 bin 196,20 TL para cezası ve 45 ceza puanı uygulanırken, motosiklet trafikten men edildi.

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