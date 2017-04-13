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Teigen'in kıyafete sığamayışı, sosyal medyayı salladı!

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Teigen'in kıyafete sığamayışı, sosyal medyayı salladı!
ABD’li ünlü model Chrissy Teigen sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videosunda, giymeye çalıştığı kıyafete bir türlü sığamadı. Teigen’in o anları, sanal dünyada viral oldu…

Pek çok ünlü derginin kapağında boy gösteren 31 yaşındaki Teigen, esprili kişiliğiyle dikkat çeken bir isim. Güzel model sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile modellerin de bazı kıyafetlere sığmakta zorlanabileceğini gösterdi.

Tayt gibi vücuduna oturan bir kıyafetin fermuarını çekmeye çalışan Chrissy Teigen, göğüsleri yüzünden bunu başaramamış görünüyor. Geride bıraktığımız salı akşamı bu paylaşımı yapan Chrissy mesleğini sürdürmeye devam ediyor.

İşte Chrissy Teigen'in sıkıntılı anları:

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